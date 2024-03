Vela, nel weekend le selezioni interzonali Optimist a Mondello

Si disputerà nel golfo di Mondello da venerdì a domenica la selezione Interzonale Optimist organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dal Club Canottieri Roggero di Lauria su delega della Federazione Italiana Vela. Al via 122 iscritti in rappresentanza di 28 circoli provenienti da Campania, Basilicata, Calabria oltre che da tutta la Sicilia.

La segreteria organizzativa sarà aperta già giovedì per il perfezionamento delle iscrizioni, poi da venerdì il via alla regate con il segnale di avviso per la prima prova programmato alle 13. Saranno disputate massimo 9 prove, non più di 3 al giorno: la selezione Interzonale sarà valida con il minimo di 3 prove portate a termine.

La selezione Interzonale Optimist dell’area sud che si disputerà nel golfo di Mondello è valida per l’accesso di 28 timonieri alla selezione nazionale che individuerà poi i partecipanti agli Europei e ai Mondiali di classe.

In questo fine settimana in Italia si disputeranno contemporaneamente quattro selezioni Interzonali: insieme a quella dell’area sud che si svolgerà nel golfo di Mondello e che raggrupperà i timonieri della V, VI, VII e VIII Zona, gli Optimist andranno in acqua anche a Valmadrera sul Lago di Como per la I, XIV e XV Zona, a Talamone per la II, III, IV e IX Zona e a Duino Aurisina nel Triestino per la X, XI, XII e XIII Zona. Al termine delle selezioni saranno 140 i timonieri qualificati che dal 24 al 28 aprile si giocheranno a Marina di Carrara la possibilità di partecipare agli Europei e ai Mondiali.