Vela, Punta Scario conquista il campionato italiano Platu25

Punta Scario conquista il primo posto ed è Campione Italiano 2023 Platu25. L'imbarcazione di Alberto Wolleb ha regatato per il Club Canottieri Roggero di Lauria. Si chiude così con quattro regate completate l'evento organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria in collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione di Sciacca e di concerto con la classe nazionale e internazionale della storica imbarcazione del cantiere francese Beneteau.

Al secondo posto Euz II di Francesco Lanera del Circolo della Vela Bari. Terzo gradino del podio per Kong Bambino Viziato di Richard Martini della Lega Navale Italiana Mandello del Lago e anche primo categoria Corinthians. Primo per la categoria U24 è Isola del Vento di Attilio Taranto della Società Canottieri Palermo.

Sono state quattro giornate intense. La partenza del campionato giovedì ha registrato venti leggeri che hanno impegnato gli equipaggi in tre prove a bastone. Dopo il secondo giorno di “bonaccia”, che non ha permesso di svolgere alcuna prova, sabato si è tornati a regatare. Si chiude così la stagione con l'appuntamento conclusivo del circuito italiano Platu per il 2023.

“Ci congratuliamo con Alberto Wolleb per il prestigioso risultato – commenta Andrea Vitale, presidente del Club Lauria -. Il nostro plauso va anche all'equipaggio di Punta Scario, così come a quello di Akkura di Fabio Tulone e di Squalo blu. In queste imbarcazioni ha regatato una selezione dei migliori atleti delle squadre agonistiche del nostro Club. Un ringraziamento particolare va poi – prosegue Vitale - alla Lega Navale di Sciacca per la preziosa collaborazione nell’organizzazione del campionato. Si chiude, quindi, il circuito nazionale che è stato organizzato dal nostro Circolo per l'intera stagione 2023. Un grazie va quindi a tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo alla realizzazione della manifestazione”.