Palermo-Montecarlo, tutto pronto per la regata: è caccia al record

Ci siamo, è la vigilia della Palermo-Montecarlo edizione 2023, la regata velica d’altomare regina dell’estate mediterranea: una navigazione di 500 miglia dal golfo di Mondello al Principato di Monaco, con passaggio obbligato a Porto Cervo, ricca di spunti strategici, scelte tattiche, studio della meteo, gioco di squadra a bordo.

Organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda e sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, dell’Uvai (Unione Vela d’Altura Italiana) e dell’Ima (International Maxi Association), la Palermo-Montecarlo è alla sua diciottesima edizione, e conferma un trend di crescita, nella quantità e qualità dei partecipanti, e nella caratura internazionale: metà degli iscritti rappresentano un totale di 11 nazioni cui si aggiunge l’Italia.

La partenza alle 12 del 22 agosto sarà commentata in diretta dal mare per il pubblico al Circolo della Vela Sicilia, e trasmessa in differita su Youtube. Il tracking sul sito ufficiale consentirà di seguire la rotta e le posizioni durante tutto il percorso. Le barche che si allineeranno alla partenza a Mondello sono 44, il dato ufficiale dopo le conferme e alcune rinunce dell’ultima ora. Una flotta imponente che dovrebbe beneficiare nelle prime ore di regata di condizioni meteo favorevoli con vento da Nord-Nord-Est che consentirà un buon avanzamento di bolina larga. Nelle ore e nei giorni successivi le previsioni indicano venti variabili, con possibili rinforzi di Maestrale nelle Bocche di Bonifacio, che saranno oggetto del lavoro dei trattici di bordo per scegliere le rotte migliori, mantenendo una buona media di velocità.

Il record della Palermo-Montecarlo resta uno dei grandi obiettivi di chi partecipa alla regata, specialmente tra i grandi Maxi ad alte prestazioni. Anche perché è un primato che resiste dal 2015, quando venne stabilito da Esimit Europa 2 in 47 ore, 46 minuti e 48 secondi. La stessa barca, oggi Black Jack, è tra i favoriti di questa edizione e naturalmente – vento permettendo – punta anche alla vittoria e al record. I trofei in palio sono il Trofeo Angelo Randazzo al vincitore in tempo compensato nella classe più numerosa, e il Trofeo Giuseppe Tasca D’Almerita al vincitore della Line Honours in tempo reale, ai quali si aggiunge il Trofeo Emanuele Bruno al primo equipaggio di un club siciliano.

Il maxi dell’armatore australiano Peter Hamburg, con il famoso tattico neozelandese Brad Butterworth, il timoniere e stratega Joao Signorini, e il navigatore Alex Nolan, avrà come avversario di riferimento l’altro maxi atteso: Shockwave 3 Prosecco Doc di Claudio Demartis, con a bordo tra gli altri Roberto Ferrarese e due innesti dal Circolo della Vela Sicilia di cui porterà il guidone: Max Maneschi e Orazio Fatta della Fratta. Non sarà al via invece Arca Sgr, il 100 piedi di Fast and Furio Sailing Team, come comunicato dallo skipper Furio Benussi: “Puntavamo molto alla Palermo-Montecarlo, uno degli obiettivi stagionali, ma la barca ha bisogno di completare la messa a punto dopo i lunghi lavori primaverili. Ci rivedremo presto e torneremo a Palermo!”. Tra i quattro maxi in regata va menzionato il VO70, ex yacht della regata intorno al mondo “I Love Poland”, skipper Grzegorz Baranowski, un velista completo: campagne olimpiche in 470, titoli mondiali match race, una America’s Cup con +39 Challenge. La barca ha un palmares eccezionale, oltre al giro del mondo vanta vittorie alla Transatlantic Care, alla Maxi Cup, alla Middle Sea Race, un secondo alla RORC 600 Caribbean e un terzo al Fastnet, insomma: barca ed equipaggio da tenere d’occhio.

Ben otto barche correranno la versione “Per 2” della regata (due persone di equipaggio), tra questi il Colombre, JPK 1080 con gli “oceanici” Massimo Juris e Andrea Iacopini, il Loli Fast, Fast 3600 di Davide Paioletti e Guido Trasimeni, il Pegasus, class950 (tra gli scafi più piccoli in gara) con Francesco Conforto e Ruggero Bellucci, il ritorno del Made in Midi, Class40 del grande Kito de Pavant in coppia con Gwenael Gbick, la coppia sarda di Salvartore e Francesca Nurra, marito e moglie, sul JPK 1010 Su Cantu e Su Entu. Uno dei Class40 invece – ACI del croato ex oro olimpico di sci Ivica Kostelic - correrà con tre persone.

Oltre a quelli già citati, tra i personaggi e campioni della vela che saranno protagonisti di questa Palermo-Montecarlo vanno ricordati Mauro Pelaschier, sul prototipo Elo II dello Yacht Club Italiano; il nuovo navigatore oceanico Marco Guerra all’esordio con il Class40 Imagin’Act, l’ex Indulgence di Andrea Fornaro; il monegasco Thierry Leret con il Grand Soleil 48 Joy dello Yacht Club de Monaco; la leggenda olimpica australiana Mitch Booth, tattico sul Cookson 50 Kuka 3 di Franco Niggeler che ha a bordo anche il navigatore Pietro D’Alì; la francese Caroline Petit, al comando del primo equipaggio tutto femminile nella storia della regata, sul Dufour 34 Moogli; l’armatore francese Dominique Tian che torna da defender con il suo Ker 46 Tonnerre del Glen, vincitore assoluto dell’edizione 2022, e nel corso della presentazione ha ufficialmente restituito al club il Trofeo Challenge Angelo Randazzo. E ancora: Alessio Bernabò, skipper disabile animatore dell’associazione Diversamente Marinai, in preparazione per una campagna oceanica, e com lui a bordo Andrea Pendibene, tra i pochi italiani presenti ad alcune tappe dell’ultima The Ocean Race.

Durante la Palermo-Montecarlo 2023, su Shockwave 3 Prosecco Doc, la barca con il guidone del Cv Sicilia, cinque dei velisti a bordo e due timonieri indosseranno dei braccialetti speciali per monitorare il sonno. L’iniziativa fa parte di uno studio che segue una tesi di laurea della studentessa Livia Gonzi, figlia di un armatore che ha partecipato a numerose edizioni della regata. La tesi intitolata “Sonno intermittente in regata: basilare o sopravvalutato?” è parte del corso di laurea in Scienze Motorie Sport e Salute della Scuole di Scienze della Salute Umana. Dopo la Palermo-Montecarlo saranno resi noti i risultati dello studio.

Inserita nel circuito di regate “lunghe” del Campionato Italiano di Vela Offshore della Fiv tra quelle con il coefficiente più alto ai fini del punteggio per la classifica finale, le 500 miglia della Palermo-Montecarlo fanno anche parte dei seguenti prestigiosi circuiti: l’Ima Mediterranean Maxi Offshore Challenge; il Trofeo d’Altura del Mediterraneo; il Mediterranean Trophy per i Class40; e l’edizione 2023 del Championnat et Trophe?es Inshore et Offshore Me?diterrane?e en E?quipages-IRC.