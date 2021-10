Vela, mondiali della classe paralimpica Hansa: Polonia in testa dopo il primo giorno di regate

Domani si torna in acqua di mattina con le regate singole e nel pomeriggio con i doppi

Primo vero giorno di regate, dopo il maltempo, al campionato Mondiale 2021 della Classe Paralimpica Hansa di vela in corso a Palermo fino al 9 ottobre. Al primo posto, dopo le due regate disputate questo pomeriggio, Piotr Cichocki, polacco, attuale campione europeo. Quarto posto per Marco Gualandris reduce dalle paralimpiadi. Settimo il campione del mondo singolo in carica, Christopher Symonds.

In allegato le classifiche di oggi