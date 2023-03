Vela, sabato e domenica a Mondello le regate del campionato zonale Ilca

Si disputeranno sabato e domenica a Mondello le regate valide per la terza prova del campionato zonale delle Classi Ilca 4 e 6. Ad organizzare la manifestazione è il circolo della Vela Sicilia con la Federazione Italiana Vela.

Una sessantina gli iscritti in rappresentanza di quattordici circoli della VII Zona che si daranno battaglia sul campo di regata che sarà preparato nel golfo di Mondello. Sei le prove in programma, compatibilmente con le condizioni meteo: tre sabato e tre domenica. Il segnale di avviso per la prima regata sarà dato domani alle 12.

Le classi sono divise in Ilca 4 sia maschile che femminile per i timonieri nati fra il 2006 e il 2011 e Ilca 6 maschile e femminile per le categorie dall’Under 17 all’Under 21.