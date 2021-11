Sferracavallo, week end con i big della vela internazionale per la Sf Foil Cup 2021

Sei team. Diciotto velisti, protagonisti dei più importanti circuiti del mondo. Sei velocissime imbarcazioni, Persico69F. Uno spettacolo nel golfo di Sferracavallo che da domani (Venerdì 12 Novembre) a Domenica ospiterà la SF Foil Cup 2021 e al suo interno la sfida a inviti tra i professionisti della vela internazionale, 69F Pro Cup.

Organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo - in sinergia con 69F e le Istituzioni - la manifestazione, la prima nel suo genere per la città di Palermo, porta in se tutti i presupposti affinché diventi un appuntamento fisso della scena velica siciliana e non solo. Al timone delle velocissime Persico 69F ci saranno: il direttore sportivo del CVSF, Francesco Bruni (timoniere di Luna Rossa Prada Pirelli), la velista spagnola Támara Echegoyen (oro alle Olimpiadi di Londra 2012), Phil Roberston (due volte vincitore del World Match Race Championship), Ruggero Tita e Dylan Fletcher (ori olimpici agli ultimi Giochi di Tokyo) e l’olandese Cas van Dongen alla guida del team vincitore del circuito 69F Youth Foiling Gold Cup. Barche in acqua, domani e Sabato per le regate di flotta. Domenica, la classifica finale delle due giornate definirà il tabellone degli scontri diretti fino alla proclamazione del vincitore. La Cup sarà visibile anche dal Village - allestito in via Scalo di Sferracavallo, nei pressi della sede sportiva del CVSF al porticciolo - una tribuna naturale, un punto di contatto tra il mondo a terra e il campo di regata.

La manifestazione è stata presentata oggi pomeriggio all'Oratorio Sant'Elena e Costantino (sede della Fondazione Federico II). Riduttivo parlare di un evento prettamente ed esclusivamente velico - secondo il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Micciché: "Le regate SF Foil Cup 2021 rappresentano un evento in grado di diventare attrattore di ulteriore interesse per il nostro territorio. Credo importante poter mettere a sistema un calendario di regate internazionaliche, unite alle caratteristiche culturali della nostra Isola, costituirebbero una combinazione vincente per un’offerta turistica strategica in grado di declinare il potenziale della Sicilia".

Un’occasione unica per Palermo: "Questa è la prima volta che team di velisti professionisti regatano sui 69F e sono molto entusiasta di vedere barche con foil a Palermo - dice Checco Bruni -. Tra gli iscritti, anche un team solo femminile e un team Under25: una buona combinazione, sono certo ci divertiremo molto. Sarà un grande evento per inaugurare la prima edizione della SF Foil Cup e concludere la stagione 2021 di 69F". La SF Foil Cup 2021, "è ideale per promuovere la Sicilia. Il brand e l’attrattività territoriale che unisce bellezza dei siti e iniziative culturali – afferma Patrizia Monterosso, direttore generale della Fondazione Federico II - si integrano con competizioni dall’alto valore sportivo in grado di esaltare le caratteristiche connotative dell’Isola. Ma c’è di più: le imbarcazioni in gara sono di ultima generazione, ancora poco conosciute persino dai velisti professionisti, sono utili a legare l’immagine della Sicilia all’innovazione tecnologica in chiave eco".

Sferracavallo, dunque, come polo velico internazionale così come sottolinea il Sindaco Leoluca Orlando: "Ormai da anni il Circolo Velico Sferracavallo promuove la vela con l'obiettivo di valorizzare una delle più belle borgate marinare della città. E l'organizzazione di questo grande evento internazionale che ospita tra i più importanti timonieri a livello mondiale conferma ancora una volta la grande attrattività sportiva di Sferracavallo. La SF Foil Cup 2021, altro evento sportivo che promuove il sempre più centrale ruolo di Palermo nel Mediterraneo, contribuisce all'internazionalizzazione della città grazie al fascino che la vela esercita sugli appassionati di tutto il mondo". "Auspichiamo che la SF Foil Cup - dice Giuseppe Giunchiglia, presidente del Circolo Velico Sferracavallo - appassioni e avvicini a questo sport quanta più gente possibile. Questo, da sempre, è uno degli obiettivi primari del nostro Circolo, promuovere la vela e il territorio. La SF Foil Cup ha, dunque, l’ambizione di unire all’aspetto prettamente sportivo, elementi che rimandano alla tradizione, ai giovani e alla storia della nostra Terra".

"Abbiamo studiato e realizzato un’imbarcazione innovativa e performante - spiega Paolo Casti, Ceo 69F - e abbiamo disegnato due format di competizioni accattivanti e sostenibili. Abbiamo creato un brand e l'immagine attraenti. Nei due anni appena trascorsi abbiamo sviluppato e collaudato il nostro modello di business in Europa con un calendario di 100 giorni di regate all’anno. Abbiamo appena fondato la 69F America che ci consentirà, da gennaio, di rendere operativi entrambi i format di regate a Miami, FL e a Newport, R.I. Contiamo di avviare collaborazioni proficue in Asia, Africa e Oceania per coprire, entro due anni, tutti i continenti. Tra i nostri obiettivi, quello di fornire ai professionisti una piattaforma smart di altissimo livello dove potersi allenare in preparazione ad altri circuiti foiling come il SailGP e l'America's Cup.In questi giorni a Palermo, dopo tre anni dall'inizio della nostra avventura, con la prima edizione della 69F Pro Cuo raccogliamo il migliore dei risultati: l'apprezzamento dei più importanti professionisti della vela internazionale. La chiusura delle attività di questa stagione non poteva essere migliore".

"Per una classe appena nata - afferma Giorgio Benussi, presidente della classe Persico 69F - praticamente con appena un anno di vita, è sorprendente constatare che, districandoci tra i blocchi e le restrizioni del COVID-19, siamo riusciti a portare a termine con successo 12 eventi, disputando 156 regate e coinvolgendo 237 velisti tra atleti professionisti, armatori e giovani talenti. Ancora più gratificante è trovarci in Sicilia a Palermo, al Circolo Velico Sferracavallo per la 69F PRO CUP: la sfida a inviti riservata ai migliori velisti internazionali ed i giovani vincitori della Grand Final del circuito Under25 YFGC – Youth Foiling Gold Cup. Una sfida che cercheremo di realizzare anche l'anno prossimo con l'aiuto di Checco Bruni."

TEAM FLETCHER

Dylan Fletcher

Stuart Bithell

Jacopo Plazzi Marzotto

TEAM ECHEGOYEN

Tamara Echegoyen

Margherita Zanuso

Paula Barceló

TEAM ROBERTSON

Phil Robertson

Neil Hunter

Umberto Molineris

TEAM BRUNI

Checco Bruni

Lorenzo Bianchini

Pierluigi de Felice

TEAM TITA

Ruggero Tita

Lorenzo Franceschini

Simone Salvà

TEAM DUTCHSAIL - Janssen de Jong

Cas Van Dongen

Scipio Houtman

Ismene Usman