Vela, centinaia di atleti alla Cala per i mondiali della classe paralimpica Hansa

Un lunghissimo serpentone di bandiere ha sfilato all’interno del Village delle nazioni, lo spazio allestito dalla Lega Navale in collaborazione con l'assessorato Turismo, sport e spettacolo della Regione

Centinaia di atleti hanno partecipato questo pomeriggio alla cerimonia di apertura del campionato Mondiale 2021 della classe paralimpica Hansa di vela, in corso a Palermo fino al 9 ottobre. Un lunghissimo serpentone di bandiere ha sfilato all’interno del Village delle nazioni, lo spazio allestito alla Cala dalla Lega Navale, in collaborazione con l'assessorato Turismo, sport e Spettacolo della Regione e grazie al fondamentale contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale. A fare gli onori di casa Giuseppe Tisci, presidente della Lega Navale di Palermo. Presenti oggi fra gli altri anche il presidente nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre; il presidente nazionale della Lega Navale, Donato Marzano; l’assessore all’Ambiente della Regione Siciliana, Toto Cordaro.

La manifestazione ha proiettato Palermo al centro del mondo della vela a livello internazionale: in città sono arrivati i nomi più importanti della classe Hansa. Il Village delle Nazioni si è trasformato in una cittadella dello sport e dell’inclusione: affollata in questi giorni da atleti con disabilità e dai loro accompagnatori.

I numeri della manifestazione

25 Paesi: Australia, Brasile, Cile, Filippine, Giappone, Namibia, Oman, Turchia, UK, USA, Cina, Nuova Caledonia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna.

185 atleti partecipanti: 115 uomini, 70 donne 58 atleti in carrozzina + 4 non vedenti, 59 doppi, 73 singoli (52+21 cat. suppl.), 16 Liberty (di cui 7 servo assistiti). 118 barche in acqua.

Il programma

Martedì 5 ottobre

Ore 10.30 – Regate singoli

Ore 14.30 – Regate doppio

Ore 18 - Klaxxon Event: presentazione “Progetto Wow” con Andrea Stella

Mercoledì 6 ottobre

Ore 10.30 – Regate doppio

Ore 11 – Uscita Wow - Catamarano Spirito di Stella

Ore 14.30 – Regate singoli

Giovedì 7 ottobre

Ore 10.30 – Regate singoli

Ore 11 – Uscita Wow - Catamarano Spirito di Stella

Ore 14.30 – Regate doppio

Venerdì 8 ottobre

Ore 10.30 – Regate doppio

Ore 11 – Uscita Wow - Catamarano Spirito di Stella

Ore 14.30 – Regate singoli

Sabato 9 ottobre

Ore 10.30 – Regate singoli

Ore 11 – Uscita Wow - Catamarano Spirito di Stella

Ore 13.30 – Regate doppio

Ore 16.00 - Cerimonia di chiusura e premiazione