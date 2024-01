Vela, Akkura conquista a Mondello il Trofeo Brizzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'imbarcazione Akkura, timonata da Fabio Tulone, portacolori del Club canottieri Roggero di Lauria, si aggiudica il trofeo Osvaldo Brizzi e il primo posto nella tappa conclusiva del campionato autunnale miniatura 2023 classe Platu 25. Il trofeo challenge è stato messo a disposizione dalla famiglia Brizzi in occasione delle regate del campionato autunnale. Le gare si sono disputate nel Golfo di Mondello. L'evento è stato organizzato dal Club presieduto da Andrea Vitale. Due le due giornate di gara, sabato 13 e domenica 14 gennaio, recupero delle prove non disputate a dicembre. Si sono confrontate in acqua dieci imbarcazioni, in rappresentanza dei più prestigiosi circoli velici palermitani. Sul fronte della classifica finale, sul primo gradino del podio l’imbarcazione Akkura, timonata da Fabio Tulone. Al secondo posto un’altra imbarcazione del Circolo Lauria, Punta Scario di Alberto Wolleb, timonata per l’occasione da Armando Udine. Al terzo posto si è piazzata Squalo Blu, sempre del Lauria, condotta da Alfredo Salerno, con a bordo i giovani atleti del Club. Questi ultimi hanno ottenuto anche il primo posto nella categoria under 25. Il prossimo appuntamento con le regate del campionato invernale è fissato per il 27 gennaio nel golfo di Mondello.