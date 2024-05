Vela accessibile, a Palermo la presentazione del progetto “Our dream”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Martedì 7 maggio 2024, alle ore 18, a Palermo presso la sede della concessionaria HONDA Veg Motors s.r.l. di Palermo, in viale Michelangelo 102 si terrà un incontro per presentare l’avanzamento dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche effettuati su Our dream, il Jeanneau sun Odissey 53 confiscato alla criminalità organizzata per traffico internazionale di stupefacenti e affidato alla LNI Palermo per portare avanti ambiziosi progetti di inclusività, il più prossimo dei quali sarà la partecipazione al progetto nazionale Un mare di legalità che vede coinvolte alcune imbarcazioni confiscate alla c.o. ed affidate alle varie sezioni della LNI. OUR DREAM sarà la portabandiera del valore dell’inclusione. La Sezione porta avanti progetti sull’inclusività da moltissimi anni ma ciò che rende speciale l’ammiraglia della flotta LNI Palermo è il progetto di modifica del layout mirante a renderla totalmente accessibile per consentire a tutti, anche alle persone con disabilità, una navigazione a vela in sicurezza nonché la possibilità di godere di quelle meravigliose emozioni date da tramonti, albe, stenelle e colori che i normodotati hanno la fortuna di ammirare durante le lunghe navigazioni d'altura.

L’incontro presso la concessionaria Honda Veg Motors srl sarà l’occasione per presentare i lavori già realizzati (come l’allargamento dello specchio di poppa, la rimozione del tavolo in coperta, l’installazione di winch elettrico e di altre manovre facilitate, l’eliminazione di gradini nel paiolo, la modifica della cabina di dritta e di un bagno per renderli accessibili alle carrozzine e la prossima realizzazione della pedana elettrica a scomparsa per accedere sottocoperta realizzata dall’azienda palermitana L2F a seguito di un progetto in collaborazione con l’Ordine degli ingegneri di Palermo e l’Università degli studi di Palermo) ma soprattutto per la consegna di un gennaker, vela di prua per andature portanti, realizzata dalla veleria MALTA SAIL Factory Italia - Loft di Palermo e gentilmente offerta da alcuni supporters della sezione tra cui proprio la concessionaria HONDA Veg Motors srl di Palermo, Lascatutto Boating Consulting, Reale Mutua e MSF. Un nuovo gioco di vele, una nuova strumentazione elettronica ed altri dettagli sono, infatti, ancora necessari per dotarsi di tutte le attrezzature idonee per una navigazione d’oltremare in sicurezza e che saranno possibili anche grazie all’aiuto di aziende e cittadini che vorranno offrire soluzioni e supporto. Saranno presenti l’assessore allo sport del Comune di Palermo Alessandro Anello, l’assessora alle politiche sociali Rosy Pennino, il Consigliere Nazionale LNI Beppe Tisci, il Delegato Regionale LNI Sicilia Occidentale Carlo Bruno, il Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Palermo Ing. Vincenzo Di Dio, il Prof. Antonio Mancuso e Giuseppe Marannano dell’Università degli studi di Palermo, Vincenzo Picardi di Honda Italia mentre farà gli onori di casa Nicola Vitello, Presidente della Sezione di Palermo.