Ustica, il Gruppo sportivo amatori Palermo trionfa al 13esimo giro podistico a tappe dell'isola

Il Gruppo sportivo amatori Palermo-Acsi si aggiudica il 13esimo giro podistico a tappe dell'isola di Ustica (Trofeo Amp), che si è disputato dall'8 al 14 luglio. La speciale classifica riservata alle società è stata dominata grazie alle performance atletiche di Giuliana Amarù, Giuseppe Salica, Antonino Aiello, Pietro Busalacchi, Salvatore Trione ed Emanuela Manca.

Il Giro podistico a tappe Isola di Ustica - organizzato dell’Asd Sicilia Promo Sport Vacanze e dell’Ustica Tour (sotto l’egida dell’Acsi Sicilia Occidentale) è valido come prova ufficiale del BioRace Trofeo Per...Correre - Spanu Sport.

Ma manifestazione riscuote da anni grande successo per la sua formula sportiva vacanziera che coinvolge per una settimana i partecipanti, provenienti da tutta l’Italia, che attraverso le quattro tappe in programma riescono a conoscere gli angoli più caratteristici e belli dell’Isola di Ustica.