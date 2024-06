Arriva dagli Stati Uniti il nuovo portiere del Telimar: ecco Drew Holland

Arriva dagli Stati Uniti d'America il nuovo portiere del Telimar. È Drew Holland, colonna portante della nazionale a stelle e strisce, reduce dal nono posto ai Mondiali di Doha e dall’oro ai Giochi Panamericani di Santiago 2023. Holland, che a luglio sarà ai Giochi di Parigi dopo aver già disputato le Olimpiadi di Tokyo, sostituisce in corsa il croato Jerko Jurlina, con il quale il club dell’Addaura ha rescisso consensualmente il contratto a causa di un infortunio che lo terrà per almeno sei mesi fuori dall’acqua.

Classe 1995, Holland ha una lunga esperienza in Europa, avendo giocato prima per il Caballa, in Spagna, e poi per il Chios e il Peristeri in Grecia. Nella Ucla, con la Stanford University detiene il record di parate di tutti i tempi (925) e ha ottenuto quattro volte il titolo All-American.

Holland è stato nominato miglior portiere alla Super Final della FINA World League 2021, con le sue 41 parate ha contribuito alla medaglia d’argento. Durante il periodo della High School, è stato nominato Miglior Portiere DFAL nel 2012, ha contribuito alla vittoria dei titoli Junior Olympics nel 2011-12 e al titolo U.S. Club Championships nel 2011 ed è stato selezionato due volte come All-American Junior Olympics nel 2011-12 e come MVP dei Campionati U.S. Club nel 2011.



Nato a Berkley, in California, vanta una lunga carriera con la nazionale che a luglio sarà impegnata a Parigi. Nel suo palmares ci sono:

2024 Mondiali, Doha, Qatar: nono posto

2023 Giochi Panamericani, Santiago, Cile: oro

2023 Mondiali, Fukuoka, Giappone: settimo posto

2023 World Cup, Los Angeles, USA: bronzo

2022 Mondiali FINA, Budapest, Ungheria: sesto posto

2020/2021 Giochi Olimpici, Tokyo, Giappone: sesto posto

2021 Super Final della World League FINA, Atene, Grecia: argento

2019 Mondiali FINA, Gwangju, Corea del Sud: nono posto

2018 Torneo intercontinentale FINA, Auckland, Nuova Zelanda: oro

2017 Mondiali FINA, Budapest, Ungheria: tredicesimo posto

2017 Super Final della World League FINA, Ruza, Russia: quarto posto

Così Drew Holland, nuovo portiere Telimar: "Sono veramente entusiasta di unirmi al team Telimar. Questa è per me una grande opportunità, non vedo l’ora di giocare nel campionato italiano, forse il più competitivo al mondo. Sarà un onore per me contribuire alla causa della squadra, tentando nella prossima stagione di portarla il più in alto possibile".

Queste le dichiarazioni di Gu Baldineti, allenatore Telimar: "Holland è un portiere con una grande esperienza alle spalle, sicuramente di grande talento, titolare ormai da parecchi anni della nazionale Usa e con importanti trascorsi anche all'estero. È il profilo giusto per la nostra squadra che basa gran parte del suo gioco sulle ripartenze, per le quali un portiere di qualità come Holland ci aiuterà tanto. Tra l'altro, ho già avuto la fortuna di avere un portiere americano, Moses, che fu artefice di due grandi campionati con me, quando ero allenatore a Nervi".

Infine Marcello Giliberti, presidente Telimar: "Continuando sulla pista sinora battuta di fortissimi atleti americani, abbiamo cooptato al volo il performante Drew Holland per sostituire Jerko Jurlina, che ringraziamo per la serietà e professionalità mostrata, nell’aver affrontato un tema delicatissimo in maniera veramente esemplare. Il nostro tecnico Baldineti ambiva ad uno dei migliori portieri al mondo e, facendo un grande sacrificio, l’ho soddisfatto, anche in considerazione del fatto che su questo importante giocatore abbiamo poi costruito tutta la restante squadra".