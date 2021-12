Unipa Run: manifestazione podistica gratuita in viale delle Scienze

L’università ospita la prima edizione di UniPa Run, manifestazione podistica articolata in due percorsi, la 10 km competitiva Fidal e la 2,5 km non competitiva. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, si tiene domenica 5 dicembre, dalle 10.00, al Campus universitario di viale delle Scienze. La manifestazione è organizzata dal Cus Palermo, Csu-Comitato per lo Sport Universitario, CRAL UniPa, con il patrocinio dell’Università di Palermo, della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) – Comitato Regionale Sicilia e di Primaradio Sicilia.

E' possibile iscriversi entro il 2 dicembre inviando una mail con i propri dati all’indirizzo sicilia@mysdam.it. Il programma della giornata prende il via alle 8.30 con la riunione giuria e concorrenti nel piazzale antistante Ingegneria, prosegue alle 10.00 con la partenza della gara e alle 12.00 con la premiazione. Prima della partenza si svolge una fase di riscaldamento tecnico e di intrattenimento a cura del Cus Palermo. Il percorso della non competitiva di 2.5 km all’interno della cittadella universitaria è stato studiato dallo staff per essere alla portata di tutti. La 10 km, invece, rappresenta un test di spessore tecnico per chi fa del podismo una passione, ma anche un’attività agonistica.

“L’obiettivo di UniPa Run – commentano gli organizzatori - è quello di promuovere l’attività sportiva e rafforzare il senso di appartenenza e la coesione della comunità universitaria in tutte le sue componenti, docenti, personale tab e studenti, e di tutti i coloro che vorranno partecipare. Un traguardo, tecnico e sociale, reso possibile dallo Sport e dalla sinergia tra tutti i componenti del comitato organizzatore.”