Rugby under 16, Unione d'occidente batte San Gregorio 38-17

Si è concluso il sabato di gare per gli atleti dell'Unione rugby d'occidente. Sono scese in campo al Nino Lombardo Angotta di Marsala le formazioni under 14 e under 16 nella versione "Unione rugby d'occidente" (Rugby Palermo Asd I Fenici Rugby Marsala ed Asd Rugby Elimi Trapani). Entrambe hanno affrontato i rispettivi pari età del San Gregorio in un bel pomeriggio di sport.

Partiamo dalla under 14, un gruppo di ragazzi che ha avuto una sola possibilità di fare un allenamento congiunto e che sta affrontando un percorso di crescita. Il risultato finale è stato nettamente a favore degli ospiti del San Gregorio, 81-0. Diversa la gara degli under 16 che invece sono usciti vittoriosi dalla loro sfida chiudendo con un 38-17, frutto di cinque mete e del punto bonus. ( Di Pietra Gab., Naccari (2), Di Pietra Gaspare, De Biasi e Durante ).

Questa vittoria consente loro di portarsi dopo tre giornate a 12 punti in classifica. Possiamo constatare come questa collaborazione tra le tre società della Sicilia occidentale stia portando i frutti sperati, facendo emergere delle eccellenze sia in fatto di insieme che di singoli. Bisogna continuare nella direzione intrapresa, sicuri che sia il modo migliore per dar valore alla crescita di tutto il movimento rugbistico dell'Isola.