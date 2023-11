Rugby, vince ancora l'Under 16 mista con atleti palermitani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Vince ancora l'Under 16 dell'Unione Rugby Occidentale, formazione mista Fenici Marsala, Rugby Palermo ed Elimi Trapani. Battuto il Ragusa con il punteggio di 37-5 per le mete di Naccari (2) Di Pietra Gaspare (2) Durante, Genovese e Campanella, una sola metà trasformata da Gabriele Di Pietra. Arriva dunque la terza vittoria su 4 gare giocate, ancora una volta con il punto bonus messo in cascina. La classifica vede adesso i ragazzi della Sicila Occidentale a quota 17. Buona la prova dei ragusani che hanno ben giocato, da segnalare il buon esordio in campionato di Max Buglino.