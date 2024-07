Una top ten a Palermo, ecco Qinwen Zheng: "E' legata al torneo, ci ha chiesto la wild card"

Dopo Elina Svitolina e Paula Badosa, il tabellone principale dei 35^ Palermo Ladies Open, torneo di tennis femminile del circuito Wta in programma dal 13 al 21 luglio prossimi al Country Time Club, si arricchisce della presenza di una top ten. Dopo il successo dello scorso anno, Qinwen Zheng, numero 8 della classifica mondiale, tornerà a Palermo per difendere il titolo conquistato in finale sull’azzurra, Jasmine Paolini.

“Qinwen è legata al torneo e siamo felici che torni a giocare al Country – hanno detto il presidente del Circolo, Giorgio Cammarata, e il direttore dei Palermo Ladies Open, Oliviero Palma – così com’era avvenuto lo scorso anno, anche questa volta è stata la Zheng a chiederci un wild card che, naturalmente, abbiamo immediatamente concesso. Il torneo, già di assoluto valore, diventa ancora più interessante grazie alla presenza di una giocatrice come la Zheng che a Palermo nel 2021 ha conquistato per la prima volta l’accesso al tabellone principale di un Wta e lo scorso anno ha vinto il suo primo torneo nel circuito maggiore”.

Il successo del 2023 al Country ha rappresentato il momento di svolta della giovane carriera della tennista cinese che ha poi vinto in Patria il “500” di Pechino, meritandosi a fine anno il “WTA Awards”, quale giocatrice che ha fatto i maggiori progressi in classifica. Progressi, pienamente, confermati nella prima prova 2024 del Grande Slam: agli Australian Open la tennista cinese si è fermata solo in finale al cospetto di Aryna Sabalenka, centrando, comunque, il best ranking da n. 7 al mondo. La Wild Card assegnata a Qinwen Zheng si aggiunge a quelle già concesse alla spagnola Paula Badosa (ex n. 2 al mondo) e all’australiana Ajla Tomljanovic (132 ma con un best ranking 32).

Intanto al Country Time Club di Palermo è tutto pronto per ospitare la 35esima edizione del torneo. Già montate sul campo centrale le tribune che potranno ospitare fino a 3.000 spettatori. E’ possibile acquistare biglietti per le singole giornate o l’abbonamento per l’intera manifestazione, online sul circuito Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/venue/country-time-club/517001061) oppure direttamente alla segreteria del circolo in viale dell’Olimpo 5.

La 35esima edizione del Palermo Ladies Open avrà un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio e 24 le tenniste ammesse alle qualificazioni. Le partite delle qualificazioni si giocheranno sabato 13 e domenica 14 luglio, poi da lunedì 15 prenderanno il via i match del main draw.