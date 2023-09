Tutto pronto a Cinisi per la seconda edizione del Trofeo Libertas Contrada San Giovanni

A Cinisi, nella giornata di domani, domenica si correrà per la seconda edizione del Trofeo Libertas Contrada San Giovanni, gara a circuito organizzata dalla ASD Memorial Giorgio e sotto l'egida Libertas.

La prova sarà valida per il Campionato Interprovinciale Libertas Sicilia Occidentale e si correrà su un circuito extra cittadino di 1.8 km che si svilupperà lungo la strada adiacente lo svincolo autostradale di Cinisi.

Un circuito con diversi falso piani e con uno strappo finale lungo il quale è stato posizionato l'arrivo.

Saranno 25 i giri riservati agli Under e 20 per gli over 45. La prima edizione fu vinta da Raffaele Moschitta nella categoria Over e Giuseppe Calagna tra gli Under. Ritrovo domenica mattina alle 8.00 preso il Bar Light Cinisi, con partenza della prima batteria (Over) fissata per le 9.00, mentre la seconda batteria è prevista per le 10.30.

"Un circuito molto bello studiato lo scorso" - spiega l'organizzatore Raffaele Moschitta - anche se apparentemente semplice, in realtà è un insieme di falso piani che alla fine si faranno sentire sulle gambe. La prima edizione è molto piaciuta e quindi abbiamo pensato di ripeterlo anche quest'anno".