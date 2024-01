Di corsa per le strade di Palermo: il 24 marzo c'è il secondo trofeo della legalità

E’ fissato per il 24 marzo il secondo appuntamento con il Trofeo della Legalità Rotary-Giro Podistico Internazionale Città di Palermo, che il capoluogo siciliano ospiterà sulle sue strade. Una gara i cui significati vanno ben al di là del puro aspetto sportivo, lanciando un forte messaggio contro ogni forma di criminalità. Già alla sua prima edizione la gara sui 10 chilometri ha fatto registrare un grande successo, con 457 corridori classificati ma quest’anno l’obiettivo è andare ben al di là, facendo leva proprio sui valori fondanti dell’iniziativa del Sicilia Running Team. La prova, anche questa volta inserita nel calendario nazionale Fidal, si articola su un tracciato disegnato nel cuore della città, con partenza e arrivo in piazza Castelnuovo. Insieme alla prova agonistica, non mancherà la passeggiata ludico-motoria dedicata ai diversamente abili presenti con le loro famiglie in un evento che riempirà di colori e di entusiasmo le strade palermitane.

Lo start della gara internazionale sarà alle 9:30 con due batterie: la prima sarà riservata agli amatori e sarà valida per il Campionato di Società, la seconda invece elite internazionale. Cerimonia di premiazione alle ore 12:15. Già confermata la presenza dei gemelli Osama e Ala Zoghlami, primi classificati nella passata edizione in una gara dove già si preannuncia la caccia al primato.

"Ospite d’onore della manifestazione Annalisa Minetti, medagliata alle Paralimpiadi oltre che cantante vincitrice del Festival di Sanremo, che prima di gareggiare con la sua guida incontrerà i ragazzi delle scuole per raccontare la sua esperienza tra sport e musica - dicono gli organizzatori -. Per quanto riguarda le adesioni, ci saranno 2 iscrizioni gratuite ogni 20 effettuate. Insomma, di motivi per partecipare ce ne sono davvero tanti, pensando soprattutto all’importanza e al messaggio legato alla semplice presenza. Oltretutto, proprio grazie alla collaborazione con il Rotary Club Palermo nel lungo weekend di gara ci saranno molte iniziative di contorno per arricchire un fine settimana da ricordare".