Palermorema, Telimar si aggiudica il Trofeo Carlo Ruvolo coastal rowing 4+

Dopo circa due anni di assenza per via delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia, la “Palermorema” ha organizzato domenica 31 ottobre, nel golfo di Sferracavallo, il Trofeo Carlo Ruvolo coastal rowing 4+ che si è aggiudicato il Telimar. La famiglia Ruvolo desidera esprimere il più sincero apprezzamento per l’encomiabile contributo che gli atleti hanno dato per la riuscita dell’evento.

"Il successo riscosso - affermano dalla famiglia - non solo ci rende molto orgogliosi per l’ottimo risultato raggiunto, ma ci sprona a continuare con impegno e tenacia su questa strada per il ricordo del nostro ‘gigante buono’ e per rispetto della vita. Un grazie di cuore".

Un ringraziamento particolare va a Giuseppe Giunchiglia, presidente del Circolo velico Sferracavallo, Carlo Landolina, Marco Costa e Daniele Navarra della Canottieri Mondello, Sisto Bosco e Benedetto Vitale della Canottieri Palermo, Marco Costantini della Canottieri Telimar e il giudice di regata Massimiliano Zangla.