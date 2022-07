Torneo di Palermo, superano il turno tutte le teste di serie

Prosegue il percorso “netto” delle teste di serie ai Palermo Ladies Open. Al netto delle rinunce di Martina Trevisan e Shuai Zhang per problemi fisici, le altre 6 teste di serie sono ancora in tabellone. Sara Sorribes Tormo, n. 41 della classifica mondiale e testa di serie n. 4, disputerà i quarti di finale con l’ungherese, Ana Bondar, testa di serie n. 7, vincitrice del derby con la connazionale Panna Udvardy per 6-2 6-4. La spagnola, invece, ha condotto in porto un match a senso unico con la francese Leolia Jeanjean (proveniente dalle qualificazioni) vincendo 6-0 6-2.

“Sono contenta, ho fatto una bellissima partita – ha detto la Sorribes Tormo a fine match – sono pienamente soddisfatta della qualificazione ai quarti di finale. Affronterò la Bondar? Non ho mai giocato contro di lei. Con il sostegno del pubblico, potrei andare ancora avanti”.

Si qualifica ai quarti (ed aspetta la vincente della partita tra la testa di serie n. 2, Yulia Putintseva e la 19enne Diane Parry) anche la testa di serie n. 6, Irina Begu che ha avuto la meglio in 3 set sulla francese Oceane Dodin (al primo turno aveva eliminato Matilde Paoletti) con il punteggio di 1-6 6-2 6-4.

Oggi si completeranno gli ottavi. Il programma prevede alle 16 il match tra l’austriaca Julia Graber e la testa di serie n. 8, la spagnola Nuria Parrizas Diaz, poi a seguire scenderà in campo la principale favorita (dopo il forfait della Trevisan), Yulia Putintseva con Diane Parry. La sessione serale (con inizio alle ore 20) è incentrata sulle partite delle azzurre: prima Elisabetta Cocciaretto giocherà con Caroline Garcia (testa di serie n. 5), poi Lucia Bronzetti se la vedrà con Eline Avanesyan (proveniente dalle qualificazioni).

Risultati di ieri

R16 - [3] A. Bondar (HUN) / K. Zimmermann (BEL) d. A. Fomina-Klotz / E. Yashina 62 60

R16 - J. Rompies (INA) / O. Tjandramulia (AUS) d. N. Parrizas Diaz (ESP) / N. Podoroska (ARG) 75 62

R16 - [SR] A. Detiuc (CZE) / P. Kania-Chodun (POL) d. C. Alves (BRA) / R. Pereira (BRA) 61 36 10-6

R16 - [2] A. Danilina (KAZ) / O. Kalashnikova (GEO) d. [ALT] J. Fourlis (AUS) / G. Lee (ROU) 46 64 10-2

R16 - [7] A. Bondar (HUN) d. P. Udvardy (HUN) 62 64

R16 - [4] S. Sorribes Tormo (ESP) d. [Q] L. Jeanjean (FRA) 60 62

R16 - [6] I. Begu (ROU) d. O. Dodin (FRA) 16 62 64

Programma di oggi

CENTER COURT starts at 04:00 PM

[LL] J. Grabher (AUT) vs [8] N. Parrizas Diaz (ESP)

D. Parry (FRA) vs [2] Y. Putintseva (KAZ)

NB 8:00 PM [WC] E. Cocciaretto (ITA) vs [5] C. Garcia (FRA)

[Q] E. Avanesyan vs L. Bronzetti (ITA)

COURT 6 starts at 05:30 PM

[1] A. Guarachi (CHI) / A. Muhammad (USA) vs A. Gamiz (VEN) / E. Vedder (NED)

[3] A. Bondar (HUN) / K. Zimmermann (BEL) vs J. Rompies (INA) / O. Tjandramulia (AUS)

[SR] A. Detiuc (CZE) / P. Kania-Chodun (POL) vs A. Gabueva / A. Zakharova