Torneo delle Regioni di calcio a 5, la Sicilia Under 17 batte la Campania e va in finale

Semifinali in agrodolce per la Sicilia che si qualifica per la finale del Torneo delle Regioni con gli U17 ma viene eliminata negli U19. È questo l'epilogo delle gare disputate oggi. Pertanto saranno i ragazzi di Valera a giocarsi il titolo della prestigiosa manifestazione che si sta disputando in Calabria.

La sconfitta degli under 19 in semifinale

Si ferma in semifinale la corsa dei campioni d'Italia in carica. Ad andare in finale è la Calabria che nel complesso si è resa più pericolosa e incisiva per tutto l'arco dei due tempi. Gara molto bella ed equilibrata soprattutto nella prima frazione di gioco: i troppi tatticismi lasciano il risultato inchiodato sul pari. Anche se i padroni di casa si rendono più pericolosi e colpiscono due pali a portiere battuto. La Calabria è incisiva in avanti ma poco precisa sottoporta. A rompere l'inerzia della partita ci pensa la compagine di casa a pochi minuti dalla fine con una rete che fa esplodere il palazzetto.

La finale centrata dagli under 17

La Sicilia under 17 invece vola in finale e affronterà il Piemonte. La replica della finale dello scorso anno contro la Campania questa volta è appannaggio degli isolani che grazie a una prova tutto cuore e carattere vincono per 7-4 e possono festeggiare questo primo obiettivo. Per i ragazzi di Fabio Valera sognare non costa nulla. Le reti che hanno deciso la gara: doppiette per Martines (Sicurlube futsal) e Castiglione (Atletico Canicattì); poi Salamone (Città di Leonforte), Romano (Gear Piazza Armerina) e Salanitro (Gear). Alla fine grande gesto di fair play con i ragazzi siciliani a consolare i pari età campani.