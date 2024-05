Torneo delle Regioni di calcio a 5, si infrange in finale il sogno della Sicilia Under 17

S'infrange in finale il sogno della Sicilia di portare a casa la vittoria al Torneo delle Regioni di futsal. Troppo forte il Piemonte che si è imposto 8-1 nell'atto conclusivo che si è disputato a Reggio Calabria. La manifestazione della Lega Nazionale Dilettanti ha visto comunque i ragazzi siciliani protagonisti in tutte le categorie. Il miglior piazzamento è stato certamente quello della Rappresentativa U17, vicecampione d'Italia.

Il presidente Sandro Morgana presente alla finale ha tracciato un bilancio della partecipazione siciliana al TdR di futsal: “Mi complimento con tutti - ha detto - avere portato tre squadre alla fase finale, due in semifinale e una in finale è motivo di grande orgoglio da parte mia e di tutto il Comitato Sicilia. La nostra regione si conferma comunque tra le migliori per quanto riguarda il calcio a cinque - ha sottolineato il massimo dirigente regionale a fine gara-. I numeri indicano che il nostro Cr continua ad essere il primo d’Italia per numero di tesserati che svolgono questa attività. Un ringraziamento particolare va certamente rivolto al nostro capo delegazione Dino Corbo, al delegato del calcio a 5 Maximiliano Birchler, al responsabile tecnico Nello Cavarra. Un plauso ai giocatori e ai tecnici, a tutto lo staff per il lavoro svolto in Calabria. Nel calcio come nella vita si vince e si perde, oggi abbiamo perso una finale ma i ragazzi siciliani hanno vinto per il grande fair play e per l'atteggiamento leale mostrato in campo: l'abbraccio finale tra i nostri ragazzi e quelli piemontesi è stato eloquente”.