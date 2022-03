Torneo "Open Fit" al Padel Palermo: Canasveras e Giacalone trionfano nel tabellone maschile

Grande successo al Padel Palermo di via Lanza di Scalea per il torneo "Open Fit" dove è stato messo in palio un montepremi di 1.500 euro più il materiale tecnico messo in palio dagli sponsor. Sono state 45 le coppie arrivate da tutta la Sicilia.

Nel tabellone maschile a trionfare è stata la coppia composta da Alvaro Canasveras e Germano Giacalone, che in finale ha avuto la meglio su Donzelli-Rubbio per 6-0/6-2. Tra le donne invece ad aggiudicarsi la vittoria sono state Martina Granatelli e Marianella Montesi che in finale hanno vinto agevolmente sulla coppia Monti-Thavarajasingam lasciando alle avversarie solo un game. Mentre è stata decisamente più combattuta la finale del tabellone maschile over 45, dove Sebastian Pablo Romano e Gaspare Citrolo hanno superato Cannici e Nasta col punteggio di 7-6/6-4.