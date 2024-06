Alia, c'è il torneo interregionale di tiro con arco storico medievale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 30 giugno 2024, ad Alia (Pa), nell'incantevole scenario delle grotte della Gurfa, si terrà una tappa del torneo interregionale di tiro con arco storico medievale. Fitast e fitarco, in collaborazione con gli Arcieri del Re, iniziano questa avventura nella provincia di Palermo, proprio ad Alia. Infatti, mentre nel resto del territorio nazionale, già si svolgevano gare, la Sicilia occidentale, e più precisamente il palermitano, restava a guardare Nel 2023, in seguito alla volontà del presidente Giuseppe Di Mattei, nascono gli Arcieri del Re, con sede nel capoluogo siciliano. Coadiuvato dal vicepresidente, ed amico, Dario Lo Brano e la moglie Bonfante Maria Caterina, ed in collaborazione con i consiglieri, e il contributo di Luca Caruana, per la parte tecnica, riescono a ritagliare un posto nella realtà nazionale. Il torneo si svolgerà all'interno delle grotte, in abiti medievali, alle 9 del mattino di domenica, strutturato in 10 piazzole (bersagli) fra i più vari. Dal cinghiale al paglione con stampa, i partecipanti saranno chiamati a sfidarsi. Alle 14 circa si svolgerà il pranzo conviviale presso villa Dafne,scelta come luogo di ritrovo, e dopo il pranzo classifiche e premiazioni.