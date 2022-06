Al Parco Airoldi si chiude il primo torneo di golf inclusivo: borsa di studio per i due ragazzi autistici vincitori

Una coppa e una borsa di studio come premio per i due ragazzi con disturbi dello spettro autistico che hanno vinto il primo torneo di golf inclusivo andato in scena al Parco Airoldi, nell'ambito del progetto Peer Education Golf 4 Autism. Agli altri sei partecipanti è andata una medaglia. L’iniziativa, promossa dal Rotary club Palermo Sud e sposata dall’Associazione CON.VI.VI l’Autismo Aps, unica nel suo genere in Sicilia, è partita ad ottobre e conclusa a giugno.

Il torneo è stato un momento entusiasmante, una vera e propria festa per i partecipanti e anche per i loro familiari. Per questo il presidente del Rotary, Aurelio Caronia, e il futuro presidente del Rotary, Franco La Rosa, hanno confermato al presidente dell’associazione Loredana Chiamone e alla coordinatrice Santina Alduina il prosieguo del progetto il prossimo anno 2022/2023.

“L’inizio – hanno detto Loredana Chiamone e Santina Alduina - è stata una scommessa, ma oggi abbiamo sotto gli occhi i benefici che i nostri ragazzi traggono dalla pratica del golf, per la capacità di concentrazione che trasmette e perché possono vivere una dimensione sociale preservando la loro individualità”. Anche i genitori ne hanno tratto beneficio, attraverso i sorrisi dei propri figli e scoprendo nuove abilità.

“Il progetto nasce – ha spiegato Marco Garofalo, socio del Rotary e del Parco Airoldi e ideatore dell’iniziativa- dal desiderio di avvicinare i ragazzi con spettro autistico al gioco del golf che grazie all’ambiente all’aperto, alla ritualità dei gesti, alla concentrazione e al confronto con se stessi rappresenta uno sport particolarmente idoneo”.