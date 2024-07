Inizia il torneo di Palermo, c'è l'eterna Sara Errani: "Peggio dello scorso anno non posso fare..."

Dopo l’exploit dello scorso anno, si ferma al secondo turno delle qualificazioni il cammino sia di Nuria Brancaccio che di Camilla Rosatello nel torneo del singolare dei Palermo Ladies Open. La 23enne tennista di Torre del Greco (che nel 2023 era arrivata fino al secondo turno del tabellone principale) è stata sconfitta in 2 set dalla wild card, la 18enne serba Mia Ristic (7/6 6/3), mentre la Rosatello (che un anno fa vinse al Country il suo primo match nel tabellone principale di un WTA) ha perso 6/1 6/3 con l’australiana, Olivia Gadecki.

Le altre qualificate sono la tedesca Mona Barthel (che ha avuto la meglio per 6/3 6/4 sulla bielorussa Aliona Falei), la tedesca Noma Noha Akuge (che ha superato 7/5 6/1 la statunitense Louisa Chirico) e la polacca Katarzyna Kawa (che ha battuto con il punteggio si 7/5 6/3 la francese Audrey Albie).

Il match tra “ex regine” del Country è stato appannaggio della svizzera Jil Teichmnann (trionfatrice nel 2019 in finale su Kiki Bertens) sulla francese Fiona Ferro (ha vinto nel 2020) per 6/3 6/2.

Ed a proposito di ex regine, Sara Errani, il cui nome spicca nell’albo d’oro delle edizioni del 2008 e del 2012, è arrivata a Palermo e subito si è allenata con Dalila Spiteri. Reduce da Wimbledon, dove è stata perennemente al fianco di Jasmine Paolini, l’obiettivo di Sara (alla sua quindicesima partecipazione al torneo del Country), è di ritrovare confidenza con la terra battuta. Il sorteggio non l’ha aiutata, mettendola ancora una volta di fronte a Qinwen Zheng. “Non mi sono preparata al meglio – ha detto la Errani - sono arrivata solo nelle scorse ore da Londra. E’ vero, il sorteggio non mi ha aiutato, ma peggio dello scorso anno non posso fare (fu sconfitta con un doppio 6/0, ndr). Vedremo cosa ne verrà fuori. Lei è una giocatrice dal potenziale pazzesco, fisicamente fortissima. È la n. 7 al mondo, lo scorso anno qui ha vinto e si trova bene. Io arrivo in un momento migliore rispetto allo scorso anno, ho giocato tanto tra singolo e doppio e ho giocato abbastanza bene. Ce la metterò tutta per darle più fastidio possibile. Non entro in campo senza crederci”.

Al di là dell’avversaria (molto forte), la Errani punta a ritrovare i colpi sulla terra battuta. “La priorità è ritrovare le sensazioni giuste sulla terra – ammette la 37enne tennista azzurra - è diverso giocare sulla terra e sull'erba, cercherò di adattarmi al più presto. Le Olimpiadi? Dallo scorso anno la priorità per me era la qualificazione alle Olimpiadi. Con Jasmine siamo riuscite a centrare abbastanza bene la qualificazione in doppio, adesso c'è da mettersi lì e ritrovare le sensazioni giuste. La Paolini? E’ una giocatrice con tantissima voglia di migliorarsi, è cresciuta tantissimo. Le piace chiedermi consigli, è una spugna. Jasmine ha un livello altissimo, sapevo che poteva fare qualcosa di grande”.

Le italiane nel primo turno

Dopo l’uscita di scena di tutte le 5 azzurre nelle quali, rimangono 3 le italiane nel tabellone principale: Sara Errani che affronterà la testa di serie n. 1, Qinwen Zheng; Martina Trevisan affronterà la testa di serie n. 6, l’olandese, Arantxa Rus, e Lucia Bronzetti se la vedrà con la francese Elsa Jacquemot. Trevisan e Bronzetti, reduci dai successi nei WTA 125 rispettivamente a Bastad in Svezia e a Contrexeville in Francia, sono appena arrivate a Palermo e giocheranno, così come la Errani, martedì.

Le partite del primo turno del tabellone principale del singolare avranno inizio oggi alle 17 sul campo 6, mentre sul centrale il programma prenderà il via alle 17.30 (diretta Rai con telecronaca di Marco Fiocchetti e commento tecnico di Palo Canè) con il match tra la testa di serie n. 6, la russa Anna Blinkova (60 del ranking) contro l’australiana Astra Sharma (140), poi alle 20 (sempre in diretta Rai) farà il suo esordio la testa di serie n. 2, la ceca Karolina Muchova, che affronterà la qualificata Katarzyna Kawa, chiuderà il programma sul centrale la partita tra rumena Irina Camelia Begu e la spagnola Marina Bassols Ribera.

Risultati di ieri

Q2 - [12] J. Teichmann (SUI) d. [1] F. Ferro (FRA) 63 62

Q2 - [2] O. Gadecki (AUS) d. C. Rosatello (ITA) 61 63

Q2 - [3] N. Noha Akugue (GER) d. [11] L. Chirico (USA) 75 61

Q2 - [9] M. Barthel (GER) d. [4] A. Falei 63 64

Q2 - [WC] M. Ristic (SRB) d. N. Brancaccio (ITA) 76(3) 63

Q2 - [6] K. Kawa (POL) d. [ALT] A. Albie (FRA) 75 63

Il programma di oggi

CENTER COURT starts at 05:30 PM

[6] A. Blinkova vs A. Sharma (AUS)

NB 8:00 PM [Q] K. Kawa (POL) vs [WC] [2] K. Muchova (CZE)

I. Begu (ROU) vs M. Bassols Ribera (ESP)

COURT 6 starts at 05:00 PM

[Q] N. Noha Akugue (GER) vs [Q] M. Barthel (GER)

[Q] J. Teichmann (SUI) vs [Q] M. Ristic (SRB)

COURT 2 starts at 05:00 PM

[1] A. Panova / Y. Sizikova vs C. Paquet (FRA) / D. Semenistaja (LAT)

S. Feng (CHN) / Z. Kulambayeva (KAZ) vs Q. Gleason (USA) / C. Perrin (SUI)