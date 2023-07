Torneo di Palermo, Daria Kasatkina avanza e si guadagna la rivincita contro Jasmine Paolini

Sarà Daria Kasatkina l'avversaria di Jasmine Paolini nei quarti di finale del 34esimo Palermo Ladies Open. La russa, testa di serie numero 1, ha battuto la connazionale Tatiana Prozorova, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3 6-1 in un'ora e 24 minuti di gioco. Rispetto al sofferto esordio contro Trevisan, Kasatkina ha avuto vita più semplice contro la numero 236 al mondo, al suo secondo tabellone principale in carriera nel circuito Wta.

Stasera Kasatkina-Paolini

Il match tra Daria Kasatkina e Jasmine Paolini (che nel primo match di giornata ha eliminato in rimonta l'ucraina Yastremska) è in programma questa sera non prima delle ore 20, sul campo centrale. Sarà il remake della sfida di 3 anni fa sempre al Country, quando l'azzurra vinse in 3 set. "Spero che con Paolini non finisca come allora - ha detto la russa -. Lei sarà motivata davanti al pubblico italiano. Rispetto a 3 anni fa sono cresciuta, sto migliorando sotto tanti aspetti". L'ultimo quarto di finale, invece, sarà tra Mayar Sherif, numero 3 del seeding, e la colombiana Camila Osorio che ha avuto la meglio sulla russa Andreeva in 3 set (6-7 6-0 6-2). Sherif, numero 38 Wta, ha superato il secondo turno battendo la lucky loser russa, Sofya Lansere, con un doppio 6-3 in un'ora e 20 minuti. Per l'egiziana, che ha vinto le ultime 12 partite consecutive giocate su terra rossa, sarà il terzo quarto di finale in stagione dopo Madrid e Monterrey.

Semifinale italiana nel doppio

Tre anni dopo Trevisan e Cocciaretto, una coppia azzurra tornerà in finale nel tabellone di doppio. Moratelli-Rosatello ed Errani-Paolini si sono qualificate per le semifinali e sabato si affronteranno una contro l'altra. Angelica Moratelli e Camilla Rosatello, vincitrici insieme di 4 titoli Itf in doppio, hanno eliminato la russa Anshba e la ceca Detiuc con lo score di 6-3 6-0 in poco più di un'ora. Compito agevole anche per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le 2 azzurre, portacolori dell'Italia nel torneo olimpico di doppio femminile a Tokyo 2020, hanno battuto la russa Lansere e l'uzbeka Abduraimova con il punteggio di 6-2 6-4. Nella parte alta del tabellone, invece, si sfideranno per un posto in finale la coppia numero 1 del seeding, formata dalla russa Sizikova e la belga Zimmermann (quest'ultima vincitrice delle ultime due edizioni del doppio a Palermo), e la coppia numero 3 composta dalla spagnola Bucsa e l'olandese Schoofs.

Il programma dei quarti

Non solo Kasatkina-Paolini nel menù di oggi. Nell'ultimo match in programma sul centrale, dopo la partita tra la russa e l'italiana, si affronteranno la cinese, numero 2 del tabellone, Qinwen Zheng e la testa di serie numero 7, la statunitense Emma Navarro. Tra le due giovani (20 anni la prima, 22 la seconda) non ci sono precedenti. Nella sessione pomeridiana, invece, si giocheranno Sorribes Tormo-Burel (ore 16) e Osorio-Sherif (a seguire).

I risultati di ieri

Main Draw

Yastremska (Ukr) - [5] Paolini 6-2 4-6 2-6

[LL] Lansere - [3] Sherif (Egy) 3-6 3-6

[1] Kasatkina - [Q] Prozorova 6-3 6-0

Andreeva - Osorio (Col) 7-6(3) 0-6 2-6



Doubles Draw

[3] Bucsa/Schoofs - Gleason/Lechemia 6-4 6-2

Moratelli/Rosatello - Anshba/Detiuc 6-3 6-0

Abduraimova/Lansere - Errani/Paolini 2-6 4-6



I match di oggi

Campo centrale

ore 16 - Sorribes Tormo (Esp) vs Burel (Fra)

a seguire - Osorio (Col) vs [3] Sherif (Egy)

non prima delle 20 - [1] Kasatkina vs [5] Paolini (Ita)

a seguire - [7] Navarro (Usa) vs [2] Zheng (Chn)



Campo 6

ore 18 - [1] Sizikova/Zimmermann vs [3] Bucsa/Schoofs