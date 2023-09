Torna la regata internazionale fra Atenei, al via 1001velacup: inaugurazione con Andrea Zugna di Luna Rossa

Da domani a domenica il Circolo della Vela Sicilia ospiterà la sedicesima edizione del Trofeo 1001VELAcup, la regata internazionale che vede sfidarsi imbarcazioni a vela progettate, costruite e condotte dagli studenti universitari. Due i campi di regata: il golfo di Mondello e il golfo di Palermo.

Ideata dagli architetti Massimo Paperini e Paolo Procesi, organizzata dall’associazione 1001VELAcup in collaborazione con l'Università, l’Ars, il Comune e il Circolo della Vela Sicilia, la regata coinvolge università italiane ed europee. Domani, dopo le operazioni di stazza e il perfezionamento delle iscrizioni al mattino, nel pomeriggio alle 17 si terrà la cerimonia inaugurale e a seguire il seminario dal tema “Towards the 37th America’s Cup 2024” con Andrea Zugna, membro del team Luna Rossa Prada Pirelli.

Giovedì dalle 11 nel Golfo di Palermo in collaborazione con la Lega Navale Italiana si disputerà il Trofeo Paolo Padova che con la formula del match race vedrà in regata equipaggi composti da un docente e almeno uno studente. Nel pomeriggio al Circolo della Vela Sicilia alle 18,30 nell’ambito del Premio Mainaldo Maneschi ci sarà la presentazione e la valutazione dei progetti dei team partecipanti da parte della giuria formata da Massimo Paperini, Presidente di 1001VELAcup, Flaviano Navone, progettista, Jaime Navarro, esperto World Sailing, Giulio Guazzini, giornalista, e Alberto La Tegola, velista.

Venerdì si entrerà nel vivo della competizione con la prima delle nove prove previste in tre giorni di regate nel Golfo di Mondello per l’assegnazione del Trofeo 1001VELAcup. Le regate proseguiranno anche sabato e domenica. Il programma si concluderà domenica pomeriggio con la cerimonia di premiazione.

Uno dei punti cardine del regolamento resta quello della sostenibilità ambientale. Le barche per essere ammesse alle regate devono sottostare ad un regolamento di classe che viene aggiornato ogni anno per continuare a stimolare la progettazione sia sul piano dell'innovazione che su quello della sostenibilità ambientale: è previsto infatti che i materiali utilizzati siano biocompatibili e riciclabili. 1001VELAcup è un progetto che interfaccia didattica e sport, che è in grado di stimolare all’interno delle università attività di ricerca, innovazione e formazione nel campo del design e della progettazione navale per proporre un nuovo modo di concepire la didattica.