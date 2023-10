Taekwondo, Croazia Open: ottimi risultati per la TKD Sport Academy

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è concluso lo scorso week end il 27th Croazia Open-G1 nella città di Zagabria. La Tkd Sport Academy del M^ Marco Pitti, presente con 5 atleti, si è distinta con 2 medaglie con i fratelli Cirivello. Antonino conquista la medaglia d'oro nella categoria -41 kg cadetti e Gaetano si aggiudica la medaglia di bronzo nella categoria -59 kg junior. La seconda giornata di gara ha visto protagonista la categoria Senior rappresentata rispettivamente dagli atleti: - Marco Lo Cacciato -58kg - Gabriele Mottareale -63kg e - Matteo Marinaro -74 kg Anche se per alcuni la categoria era nuova hanno affrontato la gara con grinta e determinazione portandosi a casa un bagaglio ricco di esperienza. Prossimo obiettivo i Campionati italiani senior cinture nere il 17-19 novembre ad Ancona. Ringraziamo il massofisioterapista Fabio Mottareale che è sempre a disposizione dei ragazzi prima e dopo ogni evento, i genitori e come sempre i nostri partners: - Sport e Nutrition - Virtual Fitness SSD che ci accompagnano nei vari eventi sportivi. Possiamo solo essere orgogliosi e felici per il risultato ottenuto.