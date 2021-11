Tiro a volo, le ultime tappe del trofeo Sicilia Unita si svolgeranno tra Palermo e Siracusa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ultime tappe del trofeo 2021 La Sicilia Unita a distanza primo Memorial Maura Delponte, si svolgeranno tra Palermo e Siracusa nei campi di tiro a volo, le tappe sono così suddivise: V e VI tappa giorno 6/7 novembre al campo di tiro Traversa ; VII e VIII tappa il 13/14 Novembre Al campo di tiro a volo Terrasini II; IX tappa il 28 novembre al campo Mogavero Shooting club; e la X tappa conclusiva al campo di tiro San Demetrio Carlentini Siracusa. Per le tappe Tav traversa e Tav Terrasini II la manifestazione è stata organizzata dal coordinatore federale (Fitav) Antonio Polizzi e dal tiratore Carmelo Garaffa, in collaborazione con i rispettivi presidenti delle a Asd i quali hanno messo a disposizione le loro strutture per lo svolgimento delle rispettive gare e il montepremi iniziale.

Giorno 28 novembre (IX tappa) al Mogavero Shooting Club di Collesano la manifestazione benefica a favore dell’A.F.Ma.L sarà capitanata dal pluricampione Francesco Montesanto campione italiano di tiro dinamico 2010 2012 e 2017 oltre ad avere titoli europei e mondiali. La tappa conclusiva , ovvero la 10ª si svolgerà al campo di tiro a volo San Demetrio con presidente signor Di Mari sito a Carlentini a Siracusa. Si ricorda che la manifestazione benefica è totalmente a favore dell’A.F.Ma.L (associazione dei Fatebenefratelli per i malati lontani) che da anni è nel campo della solidarietà per portare conforto e cure per i nostri malati e quelli dei paesi più lontani e meno sviluppati. Per chi volesse fare una donazione libera e spontanea per A.F.Ma.L e supportare l’iniziativa l’iban è: IT86L0100503340000000001770 con causale donazione la Sicilia unita a distanza per A.F.Ma.L.