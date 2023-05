The Futsal Week al Paladonbosco, una vetrina per il calcio a 5 palermitano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

The Futsal Week - importante palcoscenico per i giovani giocatori, allenatori e dirigenti - andrà in scena a Palermo dal 19 al 24 giugno. L’Asd Pgs Villaurea di Palermo e l’Asd Monreale C5 in collaborazione con la Youth Stars Academy, accoglieranno il prestigioso evento preso il Pala Don Bosco di Palermo. Una settimana intensa che prevede la presenza di professionisti, tecnici, allenatori, preparatori atletici e direttori Sportivi. Per info contattare asdpgsvillaurea@gmail.com