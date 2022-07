Terrasini, partita l’edizione 2022 del campionato italiano under 18 di scacchi

Con la seconda giornata di gare, è entrata nel vivo oggi l’edizione 2022 del campionato italiano under 18 di scacchi in corso di svolgimento a Città del Mare. Tutto come previsto ieri nella giornata di apertura che ha visto poche sorprese in fatto di passaggi al turno successivo da parte degli scacchisti decisamente accreditati alla vittoria finale. La giornata di ieri è stata caratterizzata dall’enorme successo di pubblico registrata all’anfiteatro della splendida struttura, gestita dalla catena alberghiera CDSHotels, dove si svolge l’intera manifestazione scacchistica. Oltre tremila spettatori hanno fatto da corniche all’inaugurazione dell’edizione 2022 di quella che rappresenta la più importante e partecipata manifestazione scacchistica giovanile patrocinata, con il Coni, dalla federazione scacchistica italiana.

L’iniziativa, in corso di svolgimento a due passi da Terrasini, è organizzata dall’accademia scacchistica monrealese il cui presidente, Antonio Maestri, con il Direttore Tecnico, Roberto Mogranzini, hanno chiamato sul palco i vertici comunali, regionali e nazionali della Fsi presenti, oltre che arbitri, giocatori e l’intero staff che sta dando il massimo affinché l’evento si possa svolgere nel miglior modo possibile come già in occasione delle precedenti edizioni del Cigu18 che si sono svolte a Città del Mare. La serata si era aperta con un’esibizione del gruppo di ballo dell’intrattenimento per poi concludersi con un appassionante quanto inattesa sequenza di giochi pirotecnici. Oggi, dalle ore 16, il secondo turno di gare mentre domani il terzo turno è in programma alle ore 9,30. Nel pomeriggio, alle ore 16, il quarto turno a cui farà seguito alle 21 il torneo serale aperto a tutti denominato “Blitz 3+2”.