La Fitet rilancia "Tennistavololtre plus", in pista anche nell'anno scolastico 2021/2022

Continua il suo percorso il progetto “TennistavolOltre Plus”, con piena soddisfazione di tutti gli attori protagonisti che contribuiscono al suo successo. Nell’anno scolastico 2021-2022 la Federazione Italiana Tennistavolo ha confermato la sua fiducia all’iniziativa, che ha ricevuto nuovamente il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell’Istruzione e potrà contare sul fondamentale supporto di Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel, nel suo ruolo di sostenitore e cofinanziatore.

L’attività è iniziata nell’anno scolastico 2018/2019 ed è stata indirizzata, sull’intero territorio nazionale, agli alunni con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di promuoverne l’integrazione sociale e l’avvicinamento alla pratica sportiva, come componente rilevante della loro formazione. Nelle lezioni di tennistavolo inserite nell’ambito degli orari curricolari, sono stati coinvolti più di mille alunni disabili, circa ottanta istituti scolastici, distribuiti in 13 Regioni, e 30 province.

L’edizione successiva del 2019/2020, interrotta a causa della pandemia, è stata ripresa nel corso del 2021 in versione ridotta, per l’impossibilità di realizzare la programmazione in presenza. Nonostante ciò i numeri sono stati molto confortanti, con più di 700 studenti con disabilità interessati, oltre ai loro compagni normodotati, che hanno funto da “tutor”, per un totale di 49 istituti scolastici dislocati in 17 province di 7 Regioni italiane. La Fitet ha provveduto all'acquisto di tavoli da gioco, kit di racchette e palline e magliette ricordo e all'invio agli istituti scolastici, che hanno conservato tutto il materiale consegnato nella loro disponibilità.

Per la terza edizione, “TennistavolOltre Plus” torna con il desiderio di rappresentare, non solo per i ragazzi, ma anche per le loro famiglie e per i docenti, coinvolti nei seminari, un importante strumento formativo, volto a far conoscere, attraverso il tennistavolo, i benefici della pratica sportiva. Vi hanno aderito 106 istituti di 36 province e di 12 Regioni, per un totale di 1.900 studenti. Per illustrare come il progetto venga articolato all’interno di una scuola tipo, il prossimo giovedì 5 maggio sarà organizzato un evento nell’Ics Colozza-Bonfiglio di Palermo, che ospita due plessi, uno per le classi elementari e l’altro per le medie. Saranno registrate delle interviste alle autorità istituzionali e sportive locali e ad alcuni rappresentanti della Fitet e saranno effettuate delle riprese delle attività pongistiche previste, dando risalto agli allievi con disabilità, ai tutor, ai tecnici e agli insegnanti di sostegno.

Saranno intervistati un ragazzo, un genitore e un tecnico. Partner di riferimento è Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel che sostiene progetti e iniziative di forte impatto per le comunità e il territorio. Interventi realizzati in collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore, articolati in quattro aree: cultura ed educazione di bambini e adolescenti, inserimento lavorativo e inclusione sociale di persone con fragilità, percorsi di autonomia delle persone con disabilità e contrasto della povertà sociale e tutela della salute degli anziani. Azioni rivolte alle generazioni presenti e future attraverso progetti rivolti a persone di tutte le età, dal più piccolo al più grande, e in linea con gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Onu, per un modello di sviluppo che crea valore, inclusivo ed equo. Come la nostra energia. Enel Cuore onlus, nel 2020, ha finanziato, in collaborazione con la Fondazione Reggio Children, proprio all’Ics Colozza-Bonfiglio, nel plesso della scuola primaria Scipione di Castro, la ristrutturazione della mensa, che è stata trasformata in un Food Lab, un nuovo refettorio per il pranzo degli studenti, comprensivo di spazi per il dialogo o la lettura e di una cucina dedicata anche a laboratori e osservazioni sul cibo, attività supportate anche dalla nuova vasca per coltivare l’orto, posta subito all’esterno.