Tennistavolo Fisdir, campionato serie A e B a squadre: la Radiosa Palermo conquista il tricolore

Archiviato anche il 4° Campionato Italiano a squadre di Serie A e B di Tennistavolo Fisdir, organizzato dalla Asd Paralimpica “Mimi’ Rodolico” Mazara e disputato a Reggio di Calabria lo scorso fine settimana dal 16 al 17 settembre. L’evento sportivo ha visto coinvolti i maggiori esponenti siciliani del panorama regionale, nazionale e internazionale della disciplina con la vittoria e la conquista del titolo tricolore di Serie A da parte della ASD Radiosa di Palermo per il settore Open, per la Mimì Rodolico per quello II2 e per il Circolo Etneo per la Serie B (Promo).

Ad alternarsi sui tavoli da gioco, gli atleti delle società Asd Albatros Zafferana Etnea, Asd Filippide Siracusa, ASD Radiosa, Asd Il Circolo Etneo, Asd Pro Sport Ravanusa, Asd Paralimpica Mimì Rodolico Mazara, Il Sottomarino Asd e Asd Fiamma Mico Risposto che hanno lottato senza esclusione di colpi per accaparrarsi gli ambiti titoli nazionali. Sin dal primo girone della Serie A II1 – II3, l’ASD Radiosa si è imposta sulla concorrenza lasciando, però il passo alla Fiamma Mico Riposto nel secondo girone di serie. Il confronto tra le due nella fase eliminatoria vede la Radiosa trionfare sulla Fiamma Mico Riposto per 3-2.

Sul fronte II2 (Sindrome di Down) non ha rivali la Mimì Rodolico di Mazara che sfida se stessa suddividendo i propri atleti in due squadre (A-B) con la vittoria della seconda sulla prima per 3-0. La Serie B (Promo) ha visto il Circolo Etneo imporsi sulle squadre avversarie sia nel primo che secondo girone di campionato conquistando la Serie stracciando la Filippide Siracusa per 3-0.