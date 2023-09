Tennis, trofeo Mercadante: delineate le 4 semifinali, prosegue la favola della 14enne Zocco

Impresa del 17enne giocatore della Vavassori Tennis Team Costanzo Baragiola Mordini che supera in due set, 6-0-6-3, il favorito numero 1 ovvero il romano Andrea De Marchi e conquista un posto per le semifinali del IX Trofeo Antonino Mercadante, prova ITF J100, in programma fino a domenica al Ct Palermo.

Il giocatore del Tc Ceriano venerdì 9 settembre, per un posto in finale, se la dovrà vedere con il magiaro Kalos Krinces (tds numero 4) il quale ha beneficiato a metà terzo set del ritiro, per via di un colpo di calore, del trevigiano Alessandro Battiston. La seconda semifinale invece vedrà protagonisti il 17enne aretuseo del Tc Siracusa Sebastiano Cocola, alla sua prima semifinale stagionale, e il 18enne capitolino Lorenzo Leti Messina.

Cocola (534 del ranking giovanile) che si allena al Cus Catania con i maestri Alessio Di Mauro e Fabio Rizzo ha sconfitto 6-2 6-2 lo svedese Albert Widdel, mentre il giocatore dell’Eur Sporting Club, settima testa di serie, ha avuto la meglio del 14enne abruzzese Davide Ciaschetti.

Nel singolare femminile prosegue la bellissima avventura della giovanissima 14enne irpina Ylenia Zocco, wild card Fitp, capace di battere, dopo la seconda testa di serie Dora Miskovic, anche la veneta Sveva Zerpelloni con lo score di 6-2 6-1. Per Zocco adesso ci sarà la quinta testa di serie ovvero la rumena Anamaria Federica Oana vittoriosa a scapito della toscana Anastasia Bertacchi.

L’altra semifinale invece la disputeranno la bionda russa Kira Voronina, 15 anni, che si è imposta a spese della veneta del Ct Padova Lavinia Luciano, ottava forza del tabellone, e la tedesca Victoria Pohle (n. 3 del seeding) la quale dopo oltre 3 ore di battaglia ha battuto sul campo centrale la qualificata Carlotta Bassotti del Ct Porto San Giorgio con lo score di 5-7 6-3 7-6.

Presente a Palermo anche il trapanese Gianluca Naso collaboratore settore tecnico nazionale under 20 e capitano della nazionale under 18 maschile terza classificata in Summer Cup. “Sto vedendo un discreto livello di tennis qui al Ct Palermo, un posto al quale sono legato e che in questi ultimi anni è diventato ancora più bello - racconta l’ex numero 176 al mondo – in particolare ci sono dei ragazzi del 2006 e uno del 2007 particolarmente importanti. Mi auguro chiaramente che a vincere possa essere un italiano”.

A proposito di talenti non può mancare un cenno a “Pallino” Cinà in campo questo pomeriggio per disputare la semifinale allo Us Open juniores contro il brasiliano Joao Fonseca. “Federico è davvero forte, credo sia uno dei migliori al mondo tra i 2007 e forse anche tra i 2006. E’ un ragazzo seguito molto bene dal padre Francesco che ha una notevole esperienza come coach, inoltre Federico ha tanto talento unito ad una spiccata voglia di stare in campo e allenarsi quotidianamente”. Sabato 9 settembre in mattinata le semifinali e nel pomeriggio le finali del doppio. Domenica 10 settembre le due finali in contemporanea dalle ore 10.