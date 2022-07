Tennis, torneo di Palermo: 8 siciliane a caccia di una wild card per il tabellone di qualificazione

Le migliori otto tenniste siciliane si contenderanno da domani, venerdì 8, a domenica 10 una wild card per il tabellone di qualificazione dei 33esimo Palermo Ladies Open, torneo del circuito WTA dotato di un montepremi di 275 mila dollari.

Alle “prequali” sono state invitate in 8 dalla Fit regionale: Dalila Spiteri (TC Club Rungg Amateursportverein, ma si allena al Country nell’Accademy di Francesco Cinà), Federica Bilardo (CT Palermo), Giulia Tedesco (Kalta TC Palermo), Giorgia Pedone (CT Palermo), Giulia Paternò (Cus Catania), Noemi Lacagnina (Cus Catania), Anastasia Abbagnato (CT Palermo) e Virginia Ferrara (CT Palermo).

Il torneo di prequalificazione avrà inizio, con i quarti di finale, al Circolo Tennis di viale del Fante, dove gli incontri cominceranno domani alle 17:30. I 4 match si disputeranno su 2 campi. La prima partita di giornata sul Campo 1 sarà Abbagnato-Pedone, mentre Ferrera-Tedesco inaugurerà il Campo 2. A seguire, sul Campo 1 si affronteranno Bilardo e La Cagnina. Il Campo 2, invece, chiuderà il programma con l’incontro Spiteri-Greco

Le vincenti si affronteranno nelle semifinali sabato, a partire dalle 18, al TC 2 di via San Lorenzo 13. Le “prequali” si concluderanno con la finale di domenica 10 luglio, in programma alle ore 19 sul campo centrale del Country Time Club di viale dell’Olimpo 5. Tutti i match avranno giudici di linea e raccattapalle dei Palermo Ladies Open e la finale sarà anche trasmessa in diretta tv sulle pagine Facebook del PLO, Feel Rouge TV e Fit Sicilia.