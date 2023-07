Tennis, doppietta azzurra: Camilla Rosatello e Nuria Brancaccio infiammano Palermo

E' iniziata con due vittorie italiane la 34esima edizione dei Palermo Ladies Open. Camilla Rosatello e Nuria Brancaccio hanno superato il primo turno del tabellone principale, battendo rispettivamente l'elvetica, numero 120 al mondo, Viktorija Golubic, e la francese - di origini malgasce - Tessah Andrianjafitrimo. Un trionfo casalingo per Rosatello, alla prima vittoria in carriera nel circuito WTA. La tennista piemontese, che si allena al Country Time Club con l'Accademia di Francesco Cinà, ha impiegato appena un'ora e 11 minuti per battere Golubic con un doppio 6-1. "La conoscevo perché abbiamo già giocato contro - ha spiegato Rosatello - Sapevo che con le variazioni potevo metterla in difficoltà".

Sorride anche Nuria Brancaccio. Proveniente dalle qualificazioni, la 23enne di Torre del Greco, n. 180 della classifica mondiale, ha vinto con lo score di 6-3 6-4 contro un'altra qualificata, la francese Andrianjafitrimo. Per Brancaccio c'è all'orizzonte il possibile secondo turno con la n. 1 d'Italia, Elisabetta Cocciaretto, impegnata domani (2° match dalle 16 sul Campo Centrale) contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, semifinalista un anno fa al Country. "Lei è una giocatrice esperta, sarà un match duro - ha ammesso Cocciaretto in conferenza stampa - Quest'anno il livello è altissimo e per me è positivo. Palermo è uno dei miei posti del cuore, sono contenta di tornare a giocare qui".

Domani, martedì 18 luglio, sarà anche il giorno dell'atteso match tra Daria Kasatkina, testa di serie n. 1 del torneo, e Martina Trevisan, in programma non prima delle 20 sul Campo Centrale. Nonostante non si siano mai affrontate, la russa e l'azzurra si conoscono bene visto che si sono allenate diverse volte insieme e hanno giocato quest'anno in coppia i tornei di doppio a Madrid e Indian Wells. "Trevisan ha definito il sorteggio stimolante? Per me è un sorteggio difficile - risponde Kasatkina - Soprattutto perché lei gioca in casa e questo le darà motivazioni speciali. Sarà una bella partita".

Oltre a Cocciaretto e Trevisan, domani scenderanno in campo altre tre italiane. Sul Centrale aprirà il programma Lucrezia Stefanini, n. 107 WTA, che giocherà contro la serba Olga Danilovic, reduce dalla vittoria al WTA 125 di Bastad (Svezia). Fresca di trionfo anche l'olandese Arantxa Rus che, dopo aver conquistato il WTA 125 di Contrexeville (Francia), sarà opposta a Jasmine Paolini nell'ultimo match sul Centrale. Spazio anche a Lucia Bronzetti che, nel 3° match dalle 16 sul Campo 6, giocherà con la russa Erika Andreeva, n. 159 della classifica mondiale.

Il programma di martedì 18 luglio

Campo Centrale

ore 16 - Danilovic (SRB) vs Stefanini (ITA)

a seguire - [4] Cocciaretto (ITA) vs Sorribes Tormo (ESP)

non prima delle 20 - [1] Kasatkina vs Trevisan (ITA)

a seguire - Rus (NED) vs [5] Paolini (ITA)

Campo 6

ore 16 - [7] Navarro (USA) vs [Q] Vedder (NED)

a seguire - Bouzas Maneiro (ESP) vs [3] Sherif (EGY)

a seguire - [6] Bronzetti (ITA) vs Andreeva

a seguire - Osorio (COL) vs [WC] Ferro (FRA)

Campo 2

ore 16 - Brancaccio/Pedone vs Spiteri/Zantedeschi

a seguire - Bucsa (ESP) vs [LL] Curmi (MLT)

a seguire - Abduraimova (UZB) vs [Q] Prozorova

a seguire - [Q] Ristic (SRB) vs Yastremska (UKR)