Torneo di Palermo, prosegue la corsa di Jasmine Paolini: gran rimonta che vale i quarti di finale

Prosegue la corsa di Jasmine Paolini ai 34^ Palermo Ladies Open. L'azzurra, unica italiana rimasta in tabellone, si è qualificata per i quarti di finale, battendo in 3 set (2-6 6-4 6-2) l'ucraina, n. 149 al mondo (ma con un best ranking da n. 21), Dayana Yastremska in 2 ore e 10 minuti di gioco. Una straordinaria prova di resistenza da parte della toscana, n. 5 del seeding, che a metà incontro era sotto 6-2 3-0. Da qui è iniziata la rimonta di Paolini che ha trovato il modo di reagire, centrando così la dodicesima vittoria nelle ultime 14 partite giocate su terra. Paolini, semifinalista lo scorso anno al Country, centra così la qualificazione ai quarti di un torneo WTA per la seconda volta nel 2023. All'orizzonte per lei c'è il possibile confronto con la testa di serie n. 1, Daria Kasatkina, impegnata nel terzo match di giornata sul Centrale con la connazionale Tatiana Prozorova.

"Il break che ho fatto nel quinto game del secondo set ha fatto girare la partita - ha spiegato Paolini - Il mio inizio non è stato dei migliori. Le condizioni non sono quelle della sera, mi sono fatta cogliere impreparata. Sono contenta di essere rimasta attaccata al match e ho trovato la strategia per vincere. Con Yastremska è sempre difficile, ha delle accelerazioni potenti e a volte ti sorprende. Ogni volta cerco di lottare, giocare profondo e muovere la palla".

Visita nella mattina di giovedì al Country Time Club del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Accolto dal presidente del circolo, Giorgio Cammarata, e dal direttore del torneo, Oliviero Palma, il Ministro ha visitato le strutture che ospitano la manifestazione, seconda in Italia solo agli Internazionali di Roma. "L'impianto è meraviglioso e ben gestito da persone che amano lo sport, come testimonia la 34^ edizione di questo torneo - ha sottolineato Abodi - Complimenti per quanto costruito nel tempo, non si rimane in vita a lungo nonostante le difficoltà. Questo torneo ha il giusto approccio e gli ingredienti adatti. I Palermo Ladies Open lasciano il segno ogni anno e devono andare avanti per la promozione del tennis e la Sicilia".

Come ogni anno, il wheelchair tennis è stato protagonista ai Palermo Ladies Open. Venti atleti in carrozzina si sono allenati al circolo di Mondello e hanno palleggiato con le atlete Amina Anshba e Anastasia Detiuc, impegnate insieme nel tabellone di doppio. L'iniziativa è stata promossa dalla Fitp Sicilia e dal Country Time Club.