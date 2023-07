Torneo di Palermo, Jasmine Paolini cerca il pass per i quarti

Visita al Country Time Club in occasione dei 34esimi Palermo Ladies Open del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Accolto dal presidente del circolo, Giorgio Cammarata, e dal direttore del torneo, Oliviero Palma, il Ministro ha visitato le strutture che ospitano la manifestazione, seconda in Italia solo agli Internazionali di Roma.

"L'impianto è meraviglioso e ben gestito da persone che amano lo sport, come testimonia la 34esima edizione di questo torneo - ha spiegato Abodi - Complimenti per quanto costruito nel tempo, non si rimane in vita a lungo nonostante le difficoltà. Questo torneo ha il giusto approccio e gli ingredienti adatti. I Palermo Ladies Open lasciano il segno ogni anno e devono andare avanti per la promozione del tennis e la Sicilia".

Insieme al ministro per lo Sport e per i Giovani, era presente il vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi, che ha sottolineato come il torneo "rappresenti un vanto e motivo d'orgoglio per la città perché attrae sportive da tutto il mondo". L'onorevole Varchi ha aggiunto che "questi eventi hanno il merito di raccontare una Palermo migliore e internazionale che ha il respiro di capitale del Mediterraneo. Appuntamenti del genere, con strutture invidiabili, servono a raccontare che Palermo è una città all'altezza dei sogni che abbiamo".

Il programma di oggi

Jasmine Paolini aprirà il programma di giovedì sul campo centrale (ore 16) contro l'ucraina, n. 149 WTA, Dayana Yastremska: il bilancio è 5-1 in favore della toscana che ha vinto anche l'unico precedente su terra rossa, disputato lo scorso maggio a Firenze (WTA 125). A seguire ci sarà la sfida tra la lucky loser russa, Sofya Lansere, e la n. 3 del seeding, Mayar Sherif. In serata (non prima delle 20) il derby russo tra la prima favorita del tabellone, Daria Kasatkina, e Tatiana Prozorova, proveniente dalle qualificazioni. In chiusura l'incontro tra la colombiana Camila Osorio (che al debutto ha sconfitto la campionessa 2020, Fiona Ferro) ed Erika Andreeva.

L'ordine di gioco

Campo Centrale

ore 16 - Yastremska (Ukr) vs [5] Paolini (Ita)

a seguire - [LL] Lansere vs [3] Sherif (Egy)

non prima delle 20 - [1] Kasatkina vs [Q] Prozorova

a seguire - Andreeva vs Osorio (Col)

Campo 6

ore 17.30 - [3] Bucsa/Schoofs vs Gleason/Lechemia

a seguire - Moratelli/Rosatello vs Anshba/Detiuc

a seguire - Abduraimova/Lansere vs Errani/Paolini