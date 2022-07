Zhang si ritira dal torneo di Palermo: Paolini ai quarti di finale

Shuai Zhang si ritira dai 33^ Palermo Ladies Open. La tennista cinese, testa di serie n. 3 del torneo, avrebbe dovuto giocare oggi contro Jasmine Paolini, ma ha annunciato il forfait a causa di un problema fisico. La toscana, quindi, accederà ai quarti di finale per walk over, eguagliando così il suo miglior risultato al Country.

Cambia anche l’ordine di gioco di oggi. L’incontro tra la rumena Irina Begu, n. 6 del seeding, e la francese Oceane Dodin, inizialmente in programma alle ore 16 sul Centrale, diventa l’ultimo match sullo stesso campo. Ad aprire la giornata sarà l’incontro di doppio tra le coppie Parrizas Diaz-Podoroska e Rompies-Tjandramulia.

Sul campo 6, invece, il programma avrà inizio alle ore 17.30 con le azzurre Elisabetta Cocciaretto e Camilla Rosatello impegnate contro la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e la georgiana Oksana Kalashnikova. (gm)

Il nuovo ordine di gioco

CENTER COURT starts at 04:00 PM

N. Parrizas Diaz (ESP) / N. Podoroska (ARG) vs J. Rompies (INA) / O. Tjandramulia (AUS)

[7] A. Bondar (HUN) vs P. Udvardy (HUN)

NB 8:00 PM [Q] L. Jeanjean (FRA) vs [4] S. Sorribes Tormo (ESP)

[6] I. Begu (ROU) vs O. Dodin (FRA)

COURT 6 starts at 05:30 PM

[WC] E. Cocciaretto (ITA) / C. Rosatello (ITA) vs [2] A. Danilina (KAZ) / O. Kalashnikova (GEO)

C. Alves (BRA) / R. Pereira (BRA) vs [SR] A. Detiuc (CZE) / P. Kania-Chodun (POL)

[After Suitable Rest - Not before 8:30PM] [3] A. Bondar (HUN) / K. Zimmermann (BEL) vs A. Fomina-Klotz / E. Yashina