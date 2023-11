Tennis, torneo di Ortisei: la palermitana Abbagnato trionfa in doppio

Grande momento per la palermitana Anastasia Abbagnato che ha vinto in doppio il "Raiffeisen ITF Woman's Valgardena/Sudtirol", torneo ITF femminile da 25 mila dollari di montepremi sul veloce indoor di Ortisei, in provincia di Bolzano. La palermitana, in coppia con la lettone Kamilla Bartone, ha battuto 64 62 l'olandese Indy De Vroome e la serba Katarina Kozarov, terze teste di serie. Un torneo trionfale per Anastasia Abbagnato e la compagna, che in tutta la settimana non hanno perso neanche un set.