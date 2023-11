Tennis, serie A1: il Ct Palermo è la migliore prima classificata tra le 4 semifinaliste

Si è chiusa, con le gare della sesta giornata, la fase a gironi della serie A1 di tennis. Già prima di questa data entrambe le formazioni del club di viale del Fante erano certe dell’approdo alle semifinali scudetto.

Nel campionato maschile, il Ct Palermo, con 14 punti, è la migliore prima classificata tra le 4 semifinaliste. Possibili avversarie, Ct Vela Messina, Tc Sinalunga e Tc Crema. Un vantaggio importante, essere la migliore tra le magnifiche 4, che darà la possibilità al team guidato da Davide Cocco e dal vice capitano Paolo Cannova di giocare il return match di semifinale tra le mura amiche.

Martedì 21 novembre, dopo il sorteggio che verrà effettuato a Roma, si conoscerà l'avversaria del doppio confronto del 26 novembre - 3 dicembre.

Quest’oggi sui campi dello Junior Tennis Perugia, vittorie di Gabriele Piraino, n. 566 al mondo, sul tunisino Skander Mansouri, numero 345 al mondo e del 16enne Riccardo Surano, sempre in 2 parziali, a spese di Giulio Casucci. Per lui si tratta della prima vittoria in singolare nel massimo campionato a squadre. Fino ad oggi era stato utilizzato solo in doppio.

Negli altri due singolari, successo del perugino Francesco Passaro, numero 206 al mondo, sullo spezzino Alessandro Giannessi, 211 Atp, e di Tomas Gerini (2.1) in tre set ai danni di Omar Giacalone anche lui 2.1.

Nei due doppi, Giannessi - Piraino prevalgono su Passaro - Casucci e Militi Ribaldi - Mansouri sconfiggono Giacalone – Francesco Mineo.

La sesta e ultima giornata della fase a gironi del campionato di serie A1 femminile ha visto la formazione del Ct Palermo, matricola assoluta, conquistare la terza vittoria casalinga in altrettante sfide e chiudere il proprio raggruppamento con 14 punti sui 18 disponibili, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta.

Prossimo step la doppia semifinale play - off contro le bolzanine del Tc Rungg sudtirol (la svizzera Susan Bandecchi - l'olandese Yanicke Lemoine, la licatese Dalila Spiteri, e le atlete del vivaio Verena Meliss e Lara Pfeifer).

Quest'oggi nel 4-0 contro le piemontesi del Tennis Beinasco, la 23enne spagnola Marina Bassols Ribera, 110 al mondo, utilizzabile nei play off avendo messo a referto due gare, ha battuto 6-0 6-1 la magiara Reka Jani numero 324 al mondo.

Federica Bilardo (438 Wta) ha superato Federica Di Sarra (n. 525 del ranking) per 6-2 6-1.

Virginia Ferrara, 898 al mondo, si è imposta in rimonta, 1-6 7-5 6-4, a scapito di Giulia Pairone classificata 2.6. Da segnalare che la 19enne giocatrice del Circolo ha annullato una palla match sul 5-4 nel 2° parziale in favore di Pairone.

Nel doppio, Bassols e Giorgia Pedone(314 Wta) hanno beneficiato del ritiro dopo un gioco della coppia Rossi - Gatto Monticone.