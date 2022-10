Tennis, ok le due squadre del Ct Palermo: in A1 successo per 4-2 di Caruso e compagni sul Tc Pistoia

Tutto perfetto. La cornice di pubblico, il sole e soprattutto la vittoria finale. Ottimo esordio del Ct Palermo nella prima gara della fase a gironi del massimo campionato a squadre per circoli. Sui campi di casa, il team capitanato da Davide Cocco e dal vice Marco Valentino ha sconfitto 4-2 il Tc Pistoia.

I punti per la compagine siciliana sono giunti in singolare grazie all’avolese Salvatore Caruso che ha sconfitto in due set il gigante tedesco Mats Moraing, numero 250 al mondo, bagnando così nel migliore dei modi il suo ritorno in maglia Ct Palermo. Tantissimo calore e tifo ieri per il forte tennista allievo di coach Paolo Cannova.

Molto bene anche il 18enne mancino emergente Gabriele Piraino che ha superato in rimonta il veterano Matteo Viola, best ranking Atp 118. Nel confronto generazionale ha alla fine prevalso la maggiore freschezza del palermitano sulla grande esperienza del 35enne veneto.

Queste le parole di Gabriele a fine match: “Devo ringraziare tutto il pubblico che mi ha dato una spinta determinante per portare a casa un punto di estrema importanza nell’economia del confronto. Sapevo che lui è molto bravo a prendere il tempo e ad accelerare. All’inizio del match ho giocato leggermente sotto ritmo ma per fortuna dall’inizio del secondo parziale in poi ho iniziato ad elevare il mio gioco e ho portato a casa l’incontro. E’ sempre qualcosa di speciale giocare in casa davanti alla famiglia e ai tantissimi amici del Circolo del Tennis Palermo, la mia seconda casa. Era importante partire bene e ci siamo riusciti”.

Il 3° punto per i siciliani è giunto per merito del classe 1992 mazarese Omar Giacalone che non ha avuto problemi nel battere Lorenzo Vatteroni. Sconfitto invece un po' a sorpresa lo spagnolo Carlos Gomez Herrera il quale ha ceduto al giovane toscano Leonardo Rossi. Nei due doppi, Piraino – Gomez Herrera battono Rossi e Vatteroni, mentre Viola e Moraing sconfiggono Caruso e Giacalone.

Nell’altra gara del girone 2, successo esterno, 2-4, del New Tennis Torre del Greco sul Tc Genova. Domenica 30 ottobre il Ct Palermo andrà in Campania per affrontare la forte compagine campione d’Italia in carica nelle cui fila militano, tra gli altri, lo spagnolo Pedro Martinez e i giocatori locali Lorenzo Giustino e Raul Brancaccio.

Bene anche le ragazze che 24 ore prima, sempre in casa, hanno sconfitto per 3-1 le piemontesi del Tennis Beinasco nella seconda giornata di serie A2, la prima per il Ct Palermo che ha riposato lo scorso 9 ottobre data di inizio della serie A2 femminile.

Punti giunti dalla spagnola numero 170 al mondo Marina Bassols Ribera dalla diciottenne atleta del vivaio Giorgia Pedone e dal doppio Federica Bilardo – Bassols Ribera. Domenica 30 ottobre altra gara casalinga contro le pesaresi del Tc Baratoff.

PRIMA GIORNATA A1 MASCHILE

CT PALERMO – TC PISTOIA 4-2

Gabriele Piraino b. Matteo Viola 3-6 6-2 6-4

Omar Giacalone b. Lorenzo Vatteroni 6-3 6-2

Salvatore Caruso b. Mats Moraing 7-5 6-2

Leonardo Rossi b. Carlos Gomez Herrera 6-4 6-4

Piraino – Gomez Herrera b. Rossi – Vatteroni 6-2 6-1

Viola – Moraing b. Giacalone – Caruso 6-1 6-4

SECONDA GIORNATA A2 FEMMINILE

CT PALERMO – TENNIS BEINASCO 3-1

Marina Bassols Ribera b. Anastasia Grymalska 7-5 6-3

Martina Colmegna b. Federica Bilardo 6-1 7-6

Giorgia Pedone b. Emma Rizzetto 6-2 6-3

Bilardo - Bassols b. Colmegna - Rizzetto 7-5 6-2