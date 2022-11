Tennis: il Ct Palermo vince a Genova e si prepara alle semifinali, impresa in A2 femminile

Ennesima domenica a forti tinte marchiate Ct Palermo nei campionati a squadre di serie A1 maschile e A2 femminile. Se per i ragazzi del team di A1 era già tutto deciso con la matematica qualificazione alle semifinali conseguita domenica scorsa, oggi a prendersi la ribalta sono le ragazze di A2 vittoriose 3-1 a Cagliari contro una squadra che a numero 1 schierava una top 150 Wta ovvero la greca Despina Papamichail.

Con questa preziosa affermazione la compagine palermitana dei capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni mette una bella ipoteca sul primo posto nel girone che vale l’approdo alla doppia finale per il salto in A1 dell’8 e 11 dicembre. I punti sono arrivati da Giorgia Pedone, Virginia Ferrara e dal doppio Pedone-Federica Bilardo che aveva ceduto il suo singolare alla forte giocatrice ellenica Papamichail.

Domenica 27 novembre con una vittoria a Foligno sarà matematico il primo posto, ma potrebbe anche bastare un pari in base a come andrà a finire il confronto tra le sarde e il Tc Padova. Anche oggi il Ct Palermo ha schierato solo atlete del proprio vivaio facendo a meno delle prestazioni dell’iberica numero 170 al mondo Marina Bassols Ribera che ha dovuto rinunciare a questa sfida per via di un piccolo infortunio patito a Madrid nei giorni scorsi.

Per quanto concerne il team maschile è uscito vittorioso dal confronto in terra ligure contro il Tc Genova. Protagonisti Gabriele Piraino, reduce dalla meravigliosa esperienza come sparring alle Nitto Atp Finals, Carlos Gomez Herrera, Omar Giacalone e Pietro Marino che hanno vinto i rispettivi singolari chiudendo subito la pratica. Assenti quest’oggi lo spagnolo Albert Ramos Vinolas convocato in Coppa Davis e Salvatore Caruso in gara nel tabellone cadetto del Challenger 90 di Valencia.

Adesso il Ct Palermo attende di sapere (il sorteggio è in programma tra lunedì e martedì) chi sfiderà in semifinale. Possibili avversarie il fortissimo Park Genova di Fabio Fognini, il Tc Sinalunga Siena e il Tc Rungg Sudtirol. Andata certamente fuori casa domenica 27 novembre e ritorno in casa sette giorni dopo. La finale invece avrà luogo nelle giornate del 10-11 dicembre alla Stampa Sporting Torino

Sesta giornata A1 maschile

Tc Genova-Ct Palermo 1-5

Gabriele Piraino b. Gianluca Cadenasso 6-1 6-3

Carlos Gomez Herrera b. Francesco Picco 6-1 6-0

Omar Giacalone b. Curzio Manucci 6-1 6-2

Pietro Marino b. Davide Spinetta 1-0 rit.

Francesco Picco – Gianluca Cadenasso b. Omar Giacalone – Pietro Marino 6-1 0-6 10-7

Gabriele Piraino-Francesco Mineo b. Curzio Manucci – Walter Barilari 6-1 6-2

Sesta giornata A2 femminile

Tc Cagliari-Ct Palermo 1-3

Giorgia Pedone b. Barbara Dessolis 6-3 6-1

Virginia Ferrara b. Beatrice Zucca 6-3 7-5

Despina Papamichail b. Federica Bilardo 6-4 5-7 7-6

Giorgia Pedone-Federica Bilardo b. Barbara Dessolis – Despina Papamichail 6-3 6-1