Tennis, boom di spettatori per il Palermo Ladies Open: 9 milioni in 82 Paesi al mondo

Nove milioni di telespettatori in 82 Paesi al mondo per complessive 2.072 ore di trasmissione. E’ il bilancio dei 32^ Palermo Ladies Open disputati al Country Time Club di Palermo dal 17 al 25 luglio scorsi. La Wta ha reso noto il report dell'impatto mediatico del torneo, vinto quest'anno dalla statunitense Danielle Collins in finale contro la rumena, Elena-Gabriela Ruse.

Le televisioni di tutto il mondo hanno “raccolto” 5,2 milioni di telespettatori, mentre lo streaming digitale ha attratto altri 3,8 milioni di appassionati. Le notizie del torneo del Country sono apparse 177 volte nelle news televisive internazionali, per un totale di quasi 5 ore di trasmissione diffuse da 46 Paesi al mondo.

"Sono dati che confermano il valore e l'interesse del torneo – ha sottolineato il direttore dei Palermo Ladies Open, Oliviero Palma – abbiamo quasi raddoppiato l’audience rispetto al 2019, e cioè quando il torneo è tornato a Palermo. Nonostante la penalizzazione di un calendario che ci ha catapultati quest'anno a ridosso delle Olimpiadi, il riscontro è stato ancora più soddisfacente del previsto, confermando dal punto di vista mediatico, anche il gradimento del pubblico che è accorso al Country, sold out praticamente, per tutta la durata del Ttorneo”.

Agli ottimi risultati in termini di ascolto, corrisponde una massiccia presenza sui giornali online internazionali. Sono stati 2.399 gli articoli pubblicati, di cui 698 sulla stampa statunitense, che è stata quella che ha parlato maggiormente dei Palermo Ladies Open. Il torneo, infine, è stato menzionato 4.592 volte sui social.