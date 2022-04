Tennis, due 80enni palermitani andranno ai Mondiali per veterani negli Stati Uniti

Dalla finale degli Internazionali d’Italia ai Mondiali a squadre veterani negli Stati Uniti. E’ il percorso di Roberto Fumagalli e Giancarlo Milesi, tennisti Over 80 del Country Time club di Palermo che hanno monopolizzato i 52esimi International Championships of Italy per seniors di Alassio nella categoria MS80.

A prevalere al termine di una finale avvincente è stato Fumagalli con il punteggio di 7-6 3-6 12-10. “Temevo di non riuscire a chiudere la partita perché ero reduce da un infortunio, ma poi il match è stato divertente ed avvincente” ha detto Fumagalli, vera e propria star del tennis veterani. Classe ’41, lo scorso anno ha vinto gli europei ad Umago in Croazia e si è piazzato al 3^ posto nell’ITF Super Senior Awards di Maiorca.

Insieme a Giancarlo Milesi la scorsa notte è salito a bordo dell’aereo in direzione Stati Uniti per disputare i Mondiali a squadre Veterani ITF Senior and Super Seniors World Team Championship in programma a Palm Beach County in Florida. Insieme a Giovanni Argentini ed al siciliano Giuseppe Vento rappresenteranno l’Italia nella rassegna iridata per nazioni.

“A Fumagalli e Milesi vanno i complimenti del Country Time Club – ha detto il presidente del Circolo palermitano, Giorgio Cammarata – entrambi rappresentano la migliore espressione dei valori del tennis, disciplina che può essere praticata a qualsiasi età”.