Palermo Ladies Open: Zheng ai quarti, eliminate Bronzetti e la coppia palermitana Abbagnato-Pedone

Prosegue spedito il cammino di Qinwen Zheng al Country Time club nei 35^ Palermo Ladies Open. La testa di serie n. 1 (e numero 7 della classifica mondiale) si è lasciata distrarre contro la croata Petra Martic, soltanto nei primi game, poi dal 2-4 ha cambiato ritmo ed ha chiuso il primo set 6-4. Stessa musica nel secondo set con break al terzo game ed altro 6-4 e qualificazione ai quarti di finale dopo un’ora e 34 minuti di gioco. Qinwen Zheng affronterà nei quarti Jaqueline Cristian (che ha avuto la meglio per 6-3 6-2 su Lucia Bronzetti) contro la quale ha perso nell’unico precedente nel circuito, proprio a Palermo nel secondo turno dell’edizione 2021.

"Sono contenta e soddisfatta di aver vinto questo match – ha detto Qinwen Zheng – non sono ancora al massimo della condizione, ma proverò a raggiungerla partita dopo partita. La mia prossima avversaria Jaqueline Cristian? E’ un’avversaria ostica, ma mi concentro su me stessa per fare bene. Palermo? Amo giocare qui. Ringrazio tutti coloro che fanno il tifo per me. Qui c'è un'aria particolare e trovo la calma che non riesco a trovare in altri tornei. Qui c'è un'aria familiare, mi sembra di ritrovare quella di casa. Per me è un torneo molto particolare".

Bronzetti out

Per la prima volta dopo oltre 20 anni, non ci saranno tenniste azzurre nei quarti di finale dei Palermo Ladies Open. L’ultima ad arrendersi è stata Lucia Bronzetti, sconfitta 6-3 6-2 dalla Cristian. "La Cristian ha giocato davvero bene, va dato merito alla mia avversaria – ha detto una Bronzetti visibilmente delusa - ho provato a fare quanto potevo, sono stanca perché ho giocato tante partite di seguito. Ho sentito qualche dolore (alla coscia, ndr), ma niente di grave. È stata brava lei e ha meritato. Il punteggio, però, è molto severo, non descrive bene il match. Ci sono state tante situazioni di punteggio vicine che sono, poi, andate male. Oggi è andata così, brava lei. Le Olimpiadi? Martedì volo a Parigi insieme alla squadra italiana, adesso tornerò a casa per qualche giorno e poi si riparte. Le Olimpiadi sono un sogno che avevo sin da bambina. È un evento mondiale, unico, che viene fatto ogni 4 anni. Sarà una bellissima esperienza, proverò a godermela al massimo e proverò a guardare altri sport che mi appassionano tanto come l'atletica e il basket. E naturalmente sarò alla sfilata iniziale, sperando di non dovere scendere subito in campo".

Il programma di oggi e i risultati di ieri

Tutte le partite dei quarti di finale si giocheranno sul campo centrale. Aprirà, come detto, il programma alle 16.30 il derby francese Parry-Paquet, seguirà la partita tra Begu e Ann Li, poi (non prima delle 20) la Zheng affronterà la Cristian, quindi chiuderà il programma l’incontro Sharma-Muchova. Sul campo 6, a partire dalle ore 17, si giocheranno le semifinali di doppio.

QF - [1] A. Panova / Y. Sizikova d. [WC] A. Abbagnato (ITA) / G. Pedone (ITA) 6-2 6-4

QF - L. Chan (TPE) / S. Zhang (CHN) d. [3] C. Rosatello (ITA) / K. Zimmermann (BEL) 6-0 7-5

QF - [WC] Y. Cavalle-Reimers (ESP) / A. Zantedeschi (ITA) d. [4] A. Moratelli (ITA) / S. Santamaria (USA) 6-4 6-3

QF - [2] T. Mihalikova (SVK) / O. Nicholls (GBR) d. Q. Gleason (USA) / C. Perrin (SUI) 7-5 6-3

R16 - [WC] [1] Q. Zheng (CHN) d. P. Martic (CRO) 6-4 6-4

R16 - [7] J. Cristian (ROU) d. L. Bronzetti (ITA) 6-3 6-2

R16 - C. Paquet (FRA) d. M. L. Carle (ARG) 6-3 6-1

R16 - A. Li (USA) d. E. Andreeva 6-3 4-6 6-4

CENTER COURT starts at 04:30 PM



[4] D. Parry (FRA) vs C. Paquet (FRA)

I. Begu (ROU) vs A. Li (USA)

NB 8:00 PM [WC] [1] Q. Zheng (CHN) vs [7] J. Cristian (ROU)

A. Sharma (AUS) vs [WC] [2] K. Muchova (CZE)



COURT 6 starts at 05:00PM [

WC] Y. Cavalle-Reimers (ESP) / A. Zantedeschi (ITA) vs [2] T. Mihalikova (SVK) / O. Nicholls (GBR)

[1] A. Panova / Y. Sizikova vs L. Chan (TPE) / S. Zhang (CHN)