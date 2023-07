Tennis, tutto pronto per il torneo del Country: wild card alla cinese Zheng, 7 le azzurre nel tabellone

La ventenne cinese Zheng Qinwen, numero 25 al mondo e l’azzurra Camilla Rosatello, già componente della squadra di United Cup italiana dello scorso gennaio in Australia, sono le Wild Card del Tabellone principale della 34^ edizione dei Palermo Ladies Open, torneo del circuito Wta in programma da sabato 15 a domenica 23 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club. A ufficializzare gli "inviti" sono stati il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata, e il direttore del torneo, Oliviero Palma, nel corso della conferenza stampa tenutasi nell'area Obicà della Rinascente nella quale hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore comunale allo sport, Sabrina Figuccia, il presidente della Fitp Sicilia, Giorgio Giordano, la direttrice del Teatro Biondo, Pamela Villoresi, il presidente dell'ordine dei giornalisti Sicilia, Roberto Gueli e l'advisor communication manager dei Palermo Ladies Open, Angelo Sajeva.

Daria Kasatkina

Per la prima volta dopo 4 anni (l’ultima era stata Kiki Bertens nel 2019), il Main Draw è guidato da una Top Ten: Daria Kasatkina, numero 10 della classifica mondiale (best ranking n. 8) da ieri in città. "Il centro storico di Palermo è bellissimo - ha sottolineato la tennista russa in conferenza stampa - e sono contenta di tornare al Country dove giocai nel 2020 il primo torneo dopo la pandemia. Adesso spero di conoscere meglio la città. Non c'è una dominatrice assoluta nel circuito? La concorrenza è positiva, è bello avere la chance di vincere ogni torneo. Il livello è molto alto e la competitività giova all'intero movimento".

“Felici per la presenza della Zheng”

“Siamo orgogliosi – hanno sottolineato Giorgio Cammarata ed Oliviero Palma – di presentare un tabellone di grande qualità ed una pattuglia azzurra che, con l’ingresso di Camilla Rosatello, può contare su 7 giocatrici, ovvero tutte le migliori italiane ad eccezione di Camila Giorgi che ha scelto di giocare a Budapest. Oltre a Daria Kasatkina che ringraziamo per la sua straordinaria disponibilità, siamo felici della presenza di Qinwen Zheng che 2 anni fa a Palermo disputò la sua prima partita in un tabellone principale WTA. La giocatrice cinese ad appena 20 anni è, già, una grande protagonista del circuito e con un futuro da sicura predestinata. Svitolina? Fino a questo momento non si è cancellata".

5 semifinaliste Slam

In tabellone ci sono 5 giocatrici che hanno raggiunto almeno una semifinale Slam: sono Daria Kasatkina, Anastasia Pavlyuchenkova (ex n. 11 al mondo), Elina Svitolina e le azzurre Martina Trevisan e Sara Errani. La Pavlyuchenkova, dopo l’infortunio dello scorso anno che l’aveva fatta scivolare in classifica, ha raggiunto i quarti di finale all’ultimo Roland Garros.

Wild Card

Oltre alla licatese Dalila Spiteri (che aveva conquistato la WC attraverso il circuito regionale “Race to Palermo” realizzato dal Country insieme al Comitato regionale della FITP), gli organizzatori hanno concesso le altre 3 Wild Card alla 17enne serba, Mia Ristic, campionessa europea Under 16 nel 2022, Aurora Zantedeschi e la 16enne palermitana Gaia Greco. Per la prima volta, il Torneo di Palermo avrà 2 siciliane nel tabellone di qualificazione. “Abbiamo voluto premiare chi ha creduto e crede nel Country Time Club – hanno detto Cammarata e Palma – Rosatello (WC del tabellone di qualificazione), Zantedeschi e Greco si allenano nell’Accademia di Francesco Cinà (ex tecnico di Roberta Vinci, ndr), che è un fiore all’occhiello del nostro circolo”.

Azzurre

Con la WC concessa a Camilla Rosatello diventano 7 le tenniste azzurre presenti nel tabellone principale: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan, Sara Errani, Lucrezia Stefanini e, come detto Camilla Rosatello. La piemontese, n. 308 della classifica mondiale ed un best ranking da 225, vanta nella sua carriera di una vittoria di grandissimo prestigio: a fine agosto 2017 infatti, al primo turno di qualificazioni dello US Open, rimontò e vinse 5-7 6-4 6-3 contro l’allora n. 110 del ranking Aryna Sabalenka.

Tabellone

I 34^ Palermo Ladies Open avranno un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio e 24 le tenniste ammesse alle qualificazioni. Le partite delle qualificazioni si giocheranno sabato 15 e domenica 16 luglio, mentre da lunedì 17 avranno inizio i match del tabellone principale con finale programmata per domenica 23 luglio.

Venduti già 7 mila biglietti

E’, già, vendita record di biglietti per la 34^ edizione dei Palermo Ladies Open. Sono oltre 7.000 i tagliandi staccati per l’intero torneo ovvero il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’incasso sfiora 55 mila euro. È possibile ancora acquistare i tagliandi attraverso il circuito Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/programming/34-palermo-ladies-open/2205) oppure alla segreteria del Circolo Country Time Club n. 5 di Palermo.

Sport e salute presente con la "legend" Diego Nargiso

Da quest’anno Sport e Salute, la Società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita, è partner dei Palermo Ladies Open. Sarà presente, oltre che con l’ufficio comunicazione, con Diego Nargiso (dal 18 al 20 luglio). L’ex davisman azzurro è entrato da pochi giorni nella squadra del Progetto Legend, composta da oltre 40 atleti che rappresentano la storia dello sport e continuano ad operare attivamente nel proprio settore. I Legend, con il loro ruolo, promuovono i valori dello sport di tutti e per tutti, facendo emergere l’importanza formativa ed educativa, in particolare per la diffusione degli stili di vita sani e attivi. La squadra è composta, oltre che da Diego Nargiso, da grandi nomi dello sport italiano tra cui Massimiliano Rosolino, Jury Chechi, Filippo Magnini, Andrea Lo Cicero, Manuela Di Centa e Luigi Mastrangelo.

Il party d'apertura

Domenica si terrà la festa d'apertura del torneo a partire dalle 22 al Country Club. I dj saranno Scancarello, La Rosa e Flesca. Ingresso gratuito con invito o lista extravaganze Palermo. Info 338.5683872 Renato Randazzo.