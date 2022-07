Tennis, Palermo Ladies Open: venerdì partono le prequlificazioni

Le migliori tenniste siciliane si contenderanno da venerdì 8 a domenica 10 una Wild Card per il tabellone di qualificazione dei 33^ Palermo Ladies Open, Torneo del circuito WTA dotato di un montepremi di 275 mila dollari.

Alle “prequali” sono state invitate in 8 dalla Fit regionale: Dalila Spiteri (TC Club Rungg Amateursportverein, ma si allena al Country nell’Accademy di Francesco Cinà), Federica Bilardo (CT Palermo), Giulia Tedesco (Kalta TC Palermo), Giorgia Pedone (CT Palermo), Gaia Greco (TC Palermo 2, anche lei si allena al Country), Noemi Lacagnina (Cus Catania), Anastasia Abbagnato (CT Palermo) e Virginia Ferrara (CT Palermo).

I quarti sono in programma venerdì al Circolo Tennis di viale del Fante dalle 17.30, mentre le semifinali si giocheranno alle ore 18 del giorno successivo al TC 2 di via San Lorenzo 13 e la finale domenica 10 luglio alle ore 19 sul campo centrale del Country Time Club di Viale dell’Olimpio 5.

“Grazie alla piena sinergia con il presidente del Comitato regionale, Giorgio Giordano, e del consigliere, Tanino Alfano – spiega il direttore del torneo, Oliviero Palma – abbiamo organizzato una ‘prequali’ che sarà un vero e proprio prologo dei Palermo Ladies Open. Vogliamo che il torneo del Country sia una risorsa ed allo stesso tempo una opportunità per l’intero movimento regionale che ha risposto al nostro appello, con l’adesione e partecipazione delle migliori tenniste siciliane”.

Tutti i match avranno giudici di linea e raccattapalle dei Palermo Ladies Open e la finale sarà anche trasmessa in diretta tv sulle pagine Facebook del PLO, Feel Rouge TV e Fit Sicilia. “Ringrazio il Country perché quest’anno riprendiamo questa lodevole iniziativa nata nel 2019 e purtroppo sospesa per gli ovvi motivi legati all’emergenza pandemica – ha detto il presidente della Fit Sicilia, Giorgio Giordano - riprendiamo con una grossa novità ideata dal nostro settore tecnico coinvolgendo anche altri circoli proprio per evidenziare che il torneo è un bene non solo del Country ma di tutto il movimento tennistico della Sicilia. E’ una grande occasione per le nostre ragazze siciliane che, già, stanno ottenendo ottimi risultati in campo internazionale”.