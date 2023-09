Il boom del tennis palermitano: Giuseppe La Vela vince un torneo in Romania

Sì, il tennis palermitano non se la passa male. Dopo l'exploit di Federico Cinà, capace di arrivare in semifinale agli Us Open juniores, ecco il primo titolo Itf per Giuseppe La Vela, 22 anni, che ieri si è imposto sulla terra rossa rumena di Satu Mare. Il palermitano - che da circa 5 anni vive e si allena nei presi di Brescia - ha vinto dopo una settimana perfetta. Non solo Cinà e La Vela. Aspettando una pronta ripresa di Marco Cecchinato - reduce da sei sconfitte di fila - non va dimenticato l'anno di crescita di Gabriele Piraino, entrato nei primi 600 del mondo.

"Peppino" La Vela - cresciuto a pane e tennis (il papà è un istruttore) - adesso si trova a ridosso della top 900 del ranking Atp. Questa settimana sarà al via al torneo da 25 mila dollari di Santa Margherita di Pula. Al sito della Federazione ha dichiarato: "In Romania è stata una settimana dura in quanto sono sceso in campo poche ore dopo il mio arrivo a Satu Mare e fin dagli ottavi di finale ho dovuto lottare molto per vincere. Poi in semifinale ho avuto molta fortuna, mentre ieri ho giocato contro un ottimo servitore, ma alla fine ho portato a casa il match. Il primo titolo non si scorda mai quindi sono davvero felice oltre ad avere acquisito tanta fiducia".

"Dedico la vittoria del torneo a mio nonno materno che purtroppo non c’è più e che ha rappresentato una delle figure più importanti nella mia vita - ha proseguito -. Spero chiaramente che in futuro arriveranno altri successi anche ben più importanti. Stavo giocando bene da diverse settimane e il titolo in Romania è certamente il coronamento di tutto questo bel periodo e del duro lavoro svolto a Palazzolo sull’Oglio con lo staff della Vavassori Tennis Academy. Il mio maestro ha sempre creduto in me, con lui parliamo molto delle mie potenzialità. Magari i risultati sono arrivati un poco tardi però la cosa importante è che siano giunti”.