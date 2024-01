Tennis, padre e figlio assieme in squadra: Francesco e Federico Cinà difenderanno i colori del Country Time Club

Federico Cinà, 16 anni, palermitano, semifinalista in singolo agli Us Open Junior 2023 e semifinalista in doppio (con il giapponese Rei Sakamoto) agli Australian Open junior Championship, in coso sul cemento di Melbourne Park, difenderà i colori del Country Time Club nel campionato di serie C a squadre di tennis.

Nella stessa formazione, tra gli altri, ci sarà il padre Francesco, ex allenatore di Roberta Vinci ed attuale allenatore di Federico. Le formazioni maschili e femminili del circolo di viale dell'Olimpo che parteciperanno ai campionati di tennis e padel saranno presentate domani, domenica 28 gennaio (alle 17), in occasione dei “Country Awards”, manifestazione organizzata da Alberto Cammarata e Francesco Palma. Nella sala Youth Club del circolo saranno premiati atleti e soci che si sono particolarmente distinti nel 2023.